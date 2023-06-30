Хабаровчане в такую погоду предпочитают сидеть дома, под кондиционерами Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Погода в Хабаровском крае продолжает преподносить сюрпризы. Лето в регионе всегда жаркое и душное, жители уже привыкли и приспособились, и заоблачными температурами уже никого не удивить. Спасаются хабаровчане исключительно кондиционерами, потому что даже ветер в июне и июле - горячий, и толку от него нет. Самый жаркий месяц - июль, в этом году он начнется со страшной духоты. 1 и 2 числа термометр покажет температуру, на несколько градусов превышающую норму. Кое-где будет даже +35 градусов, а значит по ощущениям - все 40 с лишним.

Мимолетным облегчением станут кратковременные дожди, их синоптики прогнозируют почти повсеместно, кроме северной части региона. Но это касается лишь субботы, 1 июля. В воскресенье жара и духота будут преобладать, а дождей уже не будет нигде. Как рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточного УГМС», днем в субботу и воскресенье в разных районах от 23 до 30 градусов выше нуля.

- Ветер северо-восточный, восточный, до 7-12 метров в секунду. Ночной фон температур 13-18 градусов на большей части территорий, на севере 10-15, а на побережье - 5-10 градусов тепла. И днем - 23-30 градусов, в горах Аяно-Майского района до + 35, и на побережье 15-20 градусов, - рассказывает синоптик.

В Хабаровске в субботу тоже могут пройти кратковременные дожди, а в воскресенье осадков не будет. В краевой столице погода более или менее терпимая, до +27 градусов, что на 2-3 градуса выше нормы.

Несмотря на то, что хабаровчане вполне привыкли к духоте, жаркая погода все же может очень пагубно влиять на здоровье. Заработать тепловой удар, когда на улице выше 30 градусов, проще простого.

Кардиологи предупреждают - если человеку с патологиями сердца и сосудов становится дурно, то лучше немедленно покинуть жаркое место и охладить организм. А еще в жару лучше отказаться от кофе и алкоголя, причем не только сердечникам, но и здоровым людям. Подробнее узнать о том, как справляться с духотой и жарой в Хабаровске, можно здесь.

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