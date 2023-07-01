В крыше дырка, замки заржавели: пятиэтажку в Биробиджане затопило после мощного дождя

Вода залила все этажи Фото: скриншот

В Еврейскую автономную область пришел мощный циклон. Многие уже успели посмотреть в соцсетях на фотографии с затопленными дорогами и плавающими дорожными знаками. Но затопило не только то, что «на поверхности». Практически под воду ушел пятиэтажный дом.

В воде – пять этажей

Многоэтажка на Смидовичской долгие годы страдает от дождей. И все это время жители остаются в стороне – на их просьбы помочь никто не отвечает. Также произошло и в этот раз: пока не подключились неравнодушные, никто так и не отреагировал.

- Как только пошел дождь, крыша стала течь. Затопило всех – с пятого по первый этаж все везде текло. Вода есть и в квартирах. Нам отрубили свет, мы сидим без него и неизвестно, когда дадут. 14 часов никто не появлялся, пока мы сами не поехали в мэрию и прокуратуру. Управляющая компания приехала , посмотрела на все и уехала. Потом собралась целая делегация из чиновников, которая обещала подключить свет, но временно, - рассказали жители дома по Смидовичской улице.

«Я вам зонтик дам?»

Люди начали звонить во все инстанции с 11 часов вечера. Были вызовы и после 00:00. Но им ответили: к вам сейчас никто не ответит. Сказали, как отрезали. Тогда около половины второго ночи биробиджанцам пришлось обращаться к Георгию Захарович. Он такой же житель города, просто неравнодушный. Просто хочет всем помочь и добиться справедливости. Вместе с ним люди пошли в мэрию. Но и там им дали от ворот поворот.

Люди недавно сделали ремонт Фото: скриншот

- Я вызвал мэра, нам ответили, что его нет, он на выезде. Мы поверили, но хотели встретиться с кем-то другим, кто мог бы ответить, почему никто не приехал. Мы хотели написать обращение. Около 15 минут мы проговорили с сотрудниками администрации, и тут заходят в здание росгвардецы и полиция по мою душу. Самое смешное, что в этот момент спустился мэр – видимо, стоял где-то и смотрел на все. Хотя я никогда никого не ударил, даже не матерюсь. Началась перепалка, и мэр говорит: «Я вам что, зонтик дам?», - рассказал «КП»-Хабаровск» Георгий.

Он же поведал, что пару лет назад, когда мэр только вступил в должность, ездил с ним на крышу этого дома, показывал масштабы бедствия. Но по сей день так ничего и не сделано.

- Тогда мы пошли в прокуратуру, и через пару часов сюда приехали чиновники. И у нас всегда так: пока не обратишься в прокуратуру и к губернатору, ничего не делается. Люди на грани выживания, - продолжил рассказ мужчина.

Дети, инвалиды и военные

К слову, в этом доме живет много детей, есть груднички. В одной из квартир – парализованная бабушка, еще в одной – участник СВО. Военный, кстати, недавно сделал ремонт и снова уехал защищать родину. От дождя его натяжной потолок почти касался пола – столько там было воды. Приезжали друзья, все сливали.

- Все счетчики в доме мокрые. В крыше – дырка, замки заржавели, одна из девушек не могли открыть двери, смазывали маслом, кое-как смогли ее вызволить, - говорит Георгий.

А рядом, на этой же улице, находится барак, который также страдает от дождя. Здесь и вовсе должны были людей расселить, но до сих пор они живут там.

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