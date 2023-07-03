Михаил Дегтярев: Если не будет специалистов - не будет ничего

Край работает над подготовкой квалифицированных медицинских кадров Фото: Правительство Хабаровского края

Проведение выездных расширенных заседаний правительства, ставших регулярной практикой в Хабаровском крае с появлением в регионе губернатора Михаила Дегтярева, помогает интегрировать представителей местных властей в формирование управленческих решений. В то же время чиновники правительства глубже погружаются в особенности подшефных территорий, ведь если глава региона лично уже несколько раз посетил все районы, то многие ответственные управленцы никогда не выезжали дальше Хабаровска.

В этот раз площадкой очередного расширенного заседания стал Ванинский район, куда губернатор вместе с делегацией правительства отправился с рабочим визитом. Мероприятие главным образом посвятили актуальной ситуации по флагманским направлениям единой стратегии развития: «Край комфортного проживания» и «Край здоровья. Растим будущее».

Предваряя основную повестку, губернатор наградил выпускников Ванинского и Советско-Гаванского районов, отличившихся при сдаче экзаменов. В их числе Дарья Данилова, которой не хватило всего двух баллов до максимального результата по трем предметам. Глава региона отметил, что будущее края - именно за выпускниками.

Затем были представлены доклады по реализации опорных проектов «За четыре часа в любую точку Хабаровского края» и «Дороги Хабаровского края». Повышение транспортной доступности и комфортности маршрутов существенно двигает местную экономику вперед, поэтому эти направления требуют основательного подхода.

- Инфраструктура, в том числе транспортная, должна ориентироваться на требования завтрашнего дня, открывать пространство возможностей для деловой инициативы. Как показывает практика, когда появляются новые коридоры, то обязательно появляются и грузы, которые по ним пойдут, и, соответственно, люди, которые по ним поедут, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Количество рейсов в рамках программы за прошлый год увеличилось до 1758, а уже в этом году выросло до 1784 рейсов в год. Происходит это в том числе за счет обновления парка самолетов. А пассажиры, в свою очередь, продолжают ощущать поддержку в виде субсидий.

- Жители северных районов теперь могут летать по льготным тарифам в Николаевск-на-Амуре. Это было нашим политическим решением. Для молодежи, пенсионеров и инвалидов льготные тарифы теперь действуют не с мая по сентябрь, как раньше, а круглый год. Все делаем с заботой о людях, проявляем дружелюбие, - пояснил Михаил Дегтярев.

Комфорт перевозок повышается с помощью обновления транспорта общего пользования. Благодаря президентской субсидии и казначейским кредитам, электропоезда уступают место современным электричкам. Кроме того, непрерывная работа ведется по выполнению поставленных президентом России задач по приведению автодорог в нормативное состояние. Так, в 2022 году удалось построить и отремонтировать около 240 километров дорог и 34 мостовых сооружения. В ближайшие два года планируется завершить реконструкцию участков трассы Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын общей протяженностью 19 километров. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до конца года в порядок приведут 116 объектов протяженностью 105 километров.

Профильный блок по итогам заседания принял от губернатора несколько поручений, в числе которых работы на дороге отдаленного поселка Монгохто, а также запуск дополнительных мероприятий по обновлению авиационного и железнодорожного транспорта.

Что касается второго флагманского направления «Край здоровья. Растим будущее», здесь были обозначены проблемные места, отработка которых позволит региону укреплять позиции в рейтингах по продолжительности жизни людей. В перечень попали такие критерии, как безопасность на дорогах и воде, процент диспансеризации населения и забота о здоровых людях.

Особое внимание, по словам губернатора, следует уделить вопросу подготовки кадров.

- Медицинские кадры - основа здравоохранения. Какие бы мы здания больниц ни строили, какое бы самое современное оборудование ни закупали - если не будет специалистов, то не будет ничего. Именно достаточность врачей, фельдшеров, медсестер предопределяет доступность медицинской помощи, особенно это касается отдаленных и малонаселенных поселений, - пояснил Михаил Дегтярев.

В наращивании кадрового потенциала содействуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в рамках которых только в 2023 году будет привлечено 78 специалистов. Кроме того, учебные заведения внедряют новые программы набора учащихся по целевому обучению.