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Общество3 июля 2023 3:23

Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион»

«Комсомольская правда» провела соревнования для малышей «Маленький чемпион» в Хабаровске
Оксана ШЕМЕТОВА
Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион»

Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион»

Фото: Макар ЕГОРОВ

- Скорее, скорее беги ко мне, малыш, мама здесь! Смотри, что у меня есть - это твой любимый мишка, он хочет тебя обнять!

… Когда смотришь, как ребенок бежит к своей маме с вытянутыми руками, так заливисто и искристо смеется, а его маленькое личико сияет искренним счастьем, то эмоции просто переполняют. В минувшую пятницу в Хабаровске прошли спортивные соревнования «Маленький чемпион», и в этот день здесь не было места печали и грусти. Каждый ребенок ушел с кучей подарков от партнеров, а мамы и папы смогли провести незабываемое время, пообщаться со старыми приятелями и даже завести новые знакомства. Конкурс собрал почти 200 человек.

Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион»

Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион»

Фото: Макар ЕГОРОВ

ЗДЕСЬ ЗАРОЖДАЕТСЯ ДРУЖБА

Это мероприятие для малышей и их родителей ежегодно проводит хабаровский филиал «Комсомольской правды», и те участники, которые были на празднике в прошлом году, очень ждали конкурс и этим летом. Хабаровчане подошли к подготовке со всей ответственностью, снарядились приманками для малышей, чтобы можно было финишировать быстрее других, а кое-кто даже пришел в костюмах. Самыми яркими были русалка, супергерой, пчелка и кошечка.

Тусовка проходила в семейном клубе Happy Day, участники приходили целыми семьями, брали с собой даже бабушек и дедушек поболеть за малышей. В пространстве велись светские беседы, папы были на подмоге, пока мамы обсуждали вопросы воспитания детей.

Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион»

Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион»

Фото: Макар ЕГОРОВ

- Мы пришли сюда не просто получить подарки за участие, а пообщаться с другими мамами, завести новых друзей, чтобы потом вместе гулять с детьми. Это отличный повод выбраться из дома, оторваться от рутинного быта и отдохнуть эмоционально. На «чемпионе» всегда очень весело и громко, хотелось бы, чтобы чаще такие события устраивали, - рассказывает Елена, мама одного из маленьких чемпионов.

ДО ФИНИША ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ

После того как все участники собрались и зарегистрировались, дали старт состязаниям. За главные призы от партнеров боролись в трех категориях. Для самых маленьких - «Ползунки», здесь дети от шести месяцев до года ползли или топали от старта к финишу. Мамы и папы помогали - в конце дорожки приманивали своих малышей всем, чем можно, в ход шли гаджеты, погремушки и даже вкусняшки.

Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион»

Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион»

Фото: Макар ЕГОРОВ

Вторая категория - «Шортики», для детей от 1,1 года до двух лет, а третья категория - самые взрослые детки, соревновались ребята в возрасте от 2,1 года до трех лет. Здесь дистанцию нужно было пробежать с мячом в руках.

Соревнования прошли весело и задорно, дети с восторгом преодолевали дорожку, кое-кто играючи сходил с трассы и шел в другую сторону, смеясь, и вот тогда-то зал взрывался гоготом. На протяжении всего мероприятия здесь царила добрая, дружеская и уютная атмосфера, даже если детки капризничали, это было недолго, тут же их отвлекали яркие ростовые куклы - большой кот от компании-партнера «Йокосан», и птичка от «Тари Лэнд».

Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион»

Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион»

Фото: Макар ЕГОРОВ

- Это было круто и интересно! В прошлом году мы уже приходили на «Маленького чемпиона» и получили массу положительных впечатлений, в этот раз все прошло еще лучше. Спасибо организаторам, - говорит Илья, папа маленькой чемпионки.

Помимо основных состязаний по возрастам, были еще несколько номинаций. Жюри выбирали самых непоседливых ребят, тех, у кого были интересные костюмы, еще одна номинация определяла самую оригинальную приманку, не оставили без внимания и тех, кто проявлял невероятную волю к победе.

ПОДАРКИ ДОСТАЛИСЬ КАЖДОМУ

Провести такое грандиозное мероприятие было бы невозможно без участия помощников. Генеральным партнером соревнований стала компания «Йокосан». Помимо гигантского кота, с которым, к слову, фотографировались абсолютно все, компания еще на входе в клуб раздавала юным чемпионам игрушки и пакеты с подарками. Победители получили ценные призы от «Йокосан». Продукцию партнера знает каждая мама - подгузники, трусики, бытовую химию и средства по уходу за детьми японского качества выбирают практически все.

Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион»

Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион»

Фото: Макар ЕГОРОВ

Призы и развлечения для детей организовал магазин «Торопыжка». На стойке ребята могли порисовать на мольберте, а родители выдохнуть и пообщаться, пока дети заняты. Помимо основных призов, магазин решил отметить несколько ребят в самых красивых костюмах отдельными подарками.

Сертификаты для чемпионов приготовили еще несколько партнеров, среди них - сеть центров грудничкового плавания «Держи волну», семейный парк развлечений «Вандерленд», развлекательный центр «Арлекин» и семейный клуб «Хэппи Дэй». Таким подаркам очень обрадовались родители, и в ближайшее время они поведут своих малышей развлекаться.

Вкусной и чистой водой всех участников обеспечила компания «Славда». В жаркий день удобные бутылочки «Монастырской детской» оказались как никогда кстати. Ярко-синие воздушные шары от «ППФ страхования» особенно понравились юным чемпионам. Шарики расхватали сразу, а в конце мероприятия каждому участнику подарили еще по шарику и светоотражающему браслету.

Подарки детям подготовил магазин «Любимый». Эту сеть знают и любят все хабаровчане, а магазины есть в каждом районе города. Здесь продают косметику, парфюмерию и бытовую химию от ведущих брендов.

Сертификаты на 50-процентную скидку подарил участникам «Цептер Интернациональ». На время соревнований компания устроила для гостей консультационный уголок. Дети и взрослые смогли на ультрасовременном оборудовании пройти бесплатно сеанс светотерапии. Эта технология безопасна, запатентована, эффективна для здоровья взрослых и детей. А еще «Цептер» предложил гостям принять участие в юбилейной лотерее.

СПРАВКА «КП»

«Маленький чемпион» - проект, запущенный издательским домом «Комсомольская правда». Соревнования проходят каждый год в разных городах России и собирают тысячи участников. В этом году в Хабаровске заявки подали более 100 семей. Призы и подарки для детей предоставляли партнеры «КП».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Генеральный партнер - Йокосан

Генеральный партнер - Йокосан

ПАРТНЕРЫ

ТариЛэнд

ТариЛэнд

Сеть центров «Арлекин»

Сеть центров «Арлекин»

Цептер

Цептер

PPF страхование

PPF страхование

Торопыжка

Торопыжка

Вандерленд

Вандерленд

Семейный клуб Happy Day

Семейный клуб Happy Day

Любимый

Любимый

Детский бассейн «Держи волну»

Детский бассейн «Держи волну»

Монастырская детская

Монастырская детская

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