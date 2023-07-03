Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион» Фото: Макар ЕГОРОВ

- Скорее, скорее беги ко мне, малыш, мама здесь! Смотри, что у меня есть - это твой любимый мишка, он хочет тебя обнять!

… Когда смотришь, как ребенок бежит к своей маме с вытянутыми руками, так заливисто и искристо смеется, а его маленькое личико сияет искренним счастьем, то эмоции просто переполняют. В минувшую пятницу в Хабаровске прошли спортивные соревнования «Маленький чемпион», и в этот день здесь не было места печали и грусти. Каждый ребенок ушел с кучей подарков от партнеров, а мамы и папы смогли провести незабываемое время, пообщаться со старыми приятелями и даже завести новые знакомства. Конкурс собрал почти 200 человек.

Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион» Фото: Макар ЕГОРОВ

ЗДЕСЬ ЗАРОЖДАЕТСЯ ДРУЖБА

Это мероприятие для малышей и их родителей ежегодно проводит хабаровский филиал «Комсомольской правды», и те участники, которые были на празднике в прошлом году, очень ждали конкурс и этим летом. Хабаровчане подошли к подготовке со всей ответственностью, снарядились приманками для малышей, чтобы можно было финишировать быстрее других, а кое-кто даже пришел в костюмах. Самыми яркими были русалка, супергерой, пчелка и кошечка.

Тусовка проходила в семейном клубе Happy Day, участники приходили целыми семьями, брали с собой даже бабушек и дедушек поболеть за малышей. В пространстве велись светские беседы, папы были на подмоге, пока мамы обсуждали вопросы воспитания детей.

Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион» Фото: Макар ЕГОРОВ

- Мы пришли сюда не просто получить подарки за участие, а пообщаться с другими мамами, завести новых друзей, чтобы потом вместе гулять с детьми. Это отличный повод выбраться из дома, оторваться от рутинного быта и отдохнуть эмоционально. На «чемпионе» всегда очень весело и громко, хотелось бы, чтобы чаще такие события устраивали, - рассказывает Елена, мама одного из маленьких чемпионов.

ДО ФИНИША ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ

После того как все участники собрались и зарегистрировались, дали старт состязаниям. За главные призы от партнеров боролись в трех категориях. Для самых маленьких - «Ползунки», здесь дети от шести месяцев до года ползли или топали от старта к финишу. Мамы и папы помогали - в конце дорожки приманивали своих малышей всем, чем можно, в ход шли гаджеты, погремушки и даже вкусняшки.

Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион» Фото: Макар ЕГОРОВ

Вторая категория - «Шортики», для детей от 1,1 года до двух лет, а третья категория - самые взрослые детки, соревновались ребята в возрасте от 2,1 года до трех лет. Здесь дистанцию нужно было пробежать с мячом в руках.

Соревнования прошли весело и задорно, дети с восторгом преодолевали дорожку, кое-кто играючи сходил с трассы и шел в другую сторону, смеясь, и вот тогда-то зал взрывался гоготом. На протяжении всего мероприятия здесь царила добрая, дружеская и уютная атмосфера, даже если детки капризничали, это было недолго, тут же их отвлекали яркие ростовые куклы - большой кот от компании-партнера «Йокосан», и птичка от «Тари Лэнд».

Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион» Фото: Макар ЕГОРОВ

- Это было круто и интересно! В прошлом году мы уже приходили на «Маленького чемпиона» и получили массу положительных впечатлений, в этот раз все прошло еще лучше. Спасибо организаторам, - говорит Илья, папа маленькой чемпионки.

Помимо основных состязаний по возрастам, были еще несколько номинаций. Жюри выбирали самых непоседливых ребят, тех, у кого были интересные костюмы, еще одна номинация определяла самую оригинальную приманку, не оставили без внимания и тех, кто проявлял невероятную волю к победе.

ПОДАРКИ ДОСТАЛИСЬ КАЖДОМУ

Провести такое грандиозное мероприятие было бы невозможно без участия помощников. Генеральным партнером соревнований стала компания «Йокосан». Помимо гигантского кота, с которым, к слову, фотографировались абсолютно все, компания еще на входе в клуб раздавала юным чемпионам игрушки и пакеты с подарками. Победители получили ценные призы от «Йокосан». Продукцию партнера знает каждая мама - подгузники, трусики, бытовую химию и средства по уходу за детьми японского качества выбирают практически все.

Крутые подарки и море эмоций: в Хабаровске прошли масштабные соревнования для малышей «Маленький чемпион» Фото: Макар ЕГОРОВ

Призы и развлечения для детей организовал магазин «Торопыжка». На стойке ребята могли порисовать на мольберте, а родители выдохнуть и пообщаться, пока дети заняты. Помимо основных призов, магазин решил отметить несколько ребят в самых красивых костюмах отдельными подарками.

Сертификаты для чемпионов приготовили еще несколько партнеров, среди них - сеть центров грудничкового плавания «Держи волну», семейный парк развлечений «Вандерленд», развлекательный центр «Арлекин» и семейный клуб «Хэппи Дэй». Таким подаркам очень обрадовались родители, и в ближайшее время они поведут своих малышей развлекаться.

Вкусной и чистой водой всех участников обеспечила компания «Славда». В жаркий день удобные бутылочки «Монастырской детской» оказались как никогда кстати. Ярко-синие воздушные шары от «ППФ страхования» особенно понравились юным чемпионам. Шарики расхватали сразу, а в конце мероприятия каждому участнику подарили еще по шарику и светоотражающему браслету.

Подарки детям подготовил магазин «Любимый». Эту сеть знают и любят все хабаровчане, а магазины есть в каждом районе города. Здесь продают косметику, парфюмерию и бытовую химию от ведущих брендов.

Сертификаты на 50-процентную скидку подарил участникам «Цептер Интернациональ». На время соревнований компания устроила для гостей консультационный уголок. Дети и взрослые смогли на ультрасовременном оборудовании пройти бесплатно сеанс светотерапии. Эта технология безопасна, запатентована, эффективна для здоровья взрослых и детей. А еще «Цептер» предложил гостям принять участие в юбилейной лотерее.

СПРАВКА «КП»

«Маленький чемпион» - проект, запущенный издательским домом «Комсомольская правда». Соревнования проходят каждый год в разных городах России и собирают тысячи участников. В этом году в Хабаровске заявки подали более 100 семей. Призы и подарки для детей предоставляли партнеры «КП».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Генеральный партнер - Йокосан

ПАРТНЕРЫ

ТариЛэнд

Сеть центров «Арлекин»

Цептер

PPF страхование

Торопыжка

Вандерленд

Семейный клуб Happy Day

Любимый

Детский бассейн «Держи волну»