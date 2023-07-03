С собой забрал ребенка: житель Колымы расправился с бывшей и сжег квартиру вместе с телом

Мужчина избил бывшую, а затем задушил и поджег квартиру, чтобы замести следы. Тематическое фото Фото: Александр ГЛУЗ

Тяжелые отношения, тяжелое расставание, тяжелая жизнь - так приходила в себя колымчанка Ирина (все имена изменены - прим. ред.). Женщина ушла от сожителя с непростым характером и некоторое время не могла свыкнуться с новым положением дел. Медленно, но верно колымчанка приходила в себя.

БОЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Пара просуществовала несколько лет (сколько - пока не уточняется), и отношения были больными. Олег и Ирина жили в поселке Ола вместе с бабушкой и братом женщины. То все было хорошо, то творился полный ад. Олег постоянно распускал руки - бил и Ирину, и ее родственников. Причины абсолютно бытовые: посуда не вымыта, борщ получился не такой вкусный. Тем не менее у пары появился ребенок.

В какой-то момент Ирина не выдержала и разорвала нездоровые отношения. Олега выдворила из дома, начала привыкать к новой жизни и воспитывать ребенка. Женщина разрешала отцу общаться с малышом, поэтому бывший иногда все же приходил к ним домой. В феврале 2023 года такой визит привел к трагедии.

СВИДЕТЕЛЕЙ НЕТ

Олег заявился к бывшей, дома, кроме нее и ребенка, никого не было. Что достоверно происходило дальше - уже не может сказать никто. По версии следствия, мужчина начал ссориться с Ириной - ему не понравилось поведение экс-возлюбленной. То ли она его выгоняла, то ли намекала на возможные новые отношения. Пока следствие не хочет раскрывать все детали дела.

Из словесной перепалки скандал вылился в нападение Олега на бывшую. Он избил женщину, а затем задушил. Вызывать врачей и правоохранительные органы мужчина не собирался. Он одел ребенка, забрал его с собой, перед выходом - поджег квартиру, чтобы замести следы, как считает следствие. Дым увидели соседи, позвонили пожарным, они и нашли Ирину мертвой.

ОФИЦИАЛЬНО

Правоохранительные органы быстро вышли на Олега. Мужчину задержали, ребенка изъяли. Где он сейчас - не раскрывается. Уголовное дело было заведено по статьям «Убийство», «Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества путем поджога». Эпизоды с избиением родственников погибшей также были вменены Олегу. Статьи - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Побои», «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. После вручения копии обвиняемому материалы будут направлены для рассмотрения в Ольский районный суд, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Свою вину Олег признал частично. Сказал, мол, да, бил брата бывшей. Но на этом все, остальное - якобы не его рук дело. Мужчине светит внушительный срок - до 25 лет колонии.

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