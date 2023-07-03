Погода в Хабаровском крае 3-7 июля будет практически без осадков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Хабаровском крае 3-7 июля будет практически без осадков. Жители региона останутся один на один с палящим солнцем и зноем. Местами столбики термометров перевалят за отметку в +30 градусов.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 3-7 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Погода в Хабаровском крае на неделю 3-7 июля испортится лишь в середине «семидневки». 5 числа к вечеру ожидаются дожди, местами ливни. Есть вероятность, что подобный расклад будет и 6 июня. Ветер 7-12 метров в секунду.

Точный прогноз в Хабаровском крае на неделю 3-7 июля говорит о том, что ночью температуры воздуха будут около +13+18 градусов, на побережье - до +7+12 градусов. Днем столбики термометров покажут +23+30 градусов, в горах - поднимутся до +35 градусов. На побережье +15+20 градусов.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ 3-7 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Погода в Хабаровске 3-7 июля обещает быть без существенных осадков. Наиболее неприятным днем станет 6 число. Синоптики прогнозируют дневные кратковременные дожди. Ветер 5-10 метров в секунду.

- Прогноз в Хабаровске 3-7 июля говорит о том, что ночью температура воздуха будет около +16+18 градусов. Днем столбики термометров покажут +26+28 градусов. К выходным воздух прогреется до +30 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

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