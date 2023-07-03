Михаил Дегтярев спросил с чиновников за будущий отопительный сезон

Необходимый запас топлива должен быть сформирован во всех муниципальных образованиях края. Фото: Правительство Хабаровского края

Главной темой очередного заседания президиума правительства Хабаровского края стали вопросы подготовки жилищно-коммунального хозяйства региона к грядущему отопительному сезону. Тот факт, что отопительному сезону полностью посвящено масштабное заседание, говорит об особом контроле со стороны губернатора вопросов подготовки территорий к зиме. Михаил Дегтярев в режиме реального времени принимал «экзамен» у должностных лиц, заслушивая доклады о текущем состоянии и планах работ. Чиновники могли выдохнуть лишь после того, как глава региона убеждался в отлаженности процессов в зоне ответственности каждого из них.

В самом начале заседания губернатор Михаил Дегтярев сделал акцент на необходимости обеспечения теплом, горячей водой и электричеством всех квартир и социальных объектов в каждом населенном пункте края.

- Для надежной работы системы ЖКХ, особенно зимой в пик низких температур, важно при подготовке к отопительному периоду следить за ситуацией в наших муниципалитетах и оперативно реагировать при необходимости. Сегодня благодаря запуску единой системы мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ у нас есть достаточные возможности для ежедневного контроля, - заявил Михаил Дегтярев.

По словам курирующего вопросы ЖКХ зампреда по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дария Тюрина, готовность жилфонда составляет 30,6 процента, тогда как коммунальная инфраструктура готова на 39,3 процента. Из 938 многоквартирных домов, включенных в план, кровля приведена в порядок на 398 домах, а в 501 доме восстановлен тепловой контур. В части коммунальной энергетики готовы к работе 81 котельная и 13 дизельных электростанций. Капитальный ремонт завершен на теплотрассах, ЛЭП и канализационных сетях общей протяженностью более 113 километров. Кроме того, в строй введены 269 трансформаторных подстанций.

Сегодня в уязвимом положении находится котельная поселка Амгунь в Солнечном районе, где стены объекта не простоят долго без срочного капитального ремонта. На восстановление котельной требуется 30 миллионов рублей. Губернатор призвал не медлить с необходимыми работами.

- Это объект жизнеобеспечения, надо делать! Прошу Дария Викторовича, администрацию Солнечного района и министерство финансов края оперативно подготовить предложения по финансированию объекта и его ремонту, - обратился глава региона к ответственным лицам.

Губернатор напомнил, что вопросы технического состояния котельных, ДЭС и сетевого хозяйства находятся под особым контролем Министерства строительства России, поэтому не менее четырех процентов изношенных коммунальных сетей ежегодно планируются к замене. Дарий Тюрин отметил, что объемы средств на ремонт и замену изношенных сетей стабильно растут. Помочь сохранять положительную динамику в дальнейшем могут новые инвестпрограммы муниципальных коммунальных предприятий.

В завершение заседания Михаил Дегтярев еще раз нацелил всех на эффективную работу и заявил, что необходимый запас топлива должен быть сформирован во всех муниципальных образованиях края, который является третьим по площади регионом страны.