Михаил Дегтярев провел встречу с сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

В этом году Хабаровский край ожидает несколько избирательных кампаний Фото: Правительство Хабаровского края

Спустя годы после совместной работы в Государственной думе, теперь уже губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с Ириной Гусевой, которая прибыла в краевую столицу уже в качестве сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

В Хабаровске под председательством Ирины Гусевой прошло совещание руководителей Советов муниципальных образований субъектов Дальневосточного федерального округа. Глава региона в ходе встречи выразил благодарность за выбор Хабаровска в качестве площадки для проведения совещания межрегионального масштаба.

- Повестка для нас очень актуальная - в этом году у нас несколько избирательных кампаний. В одном районе создан первый муниципальный округ, в самом северном - Охотском. Этот эксперимент идет очень хорошо, есть поддержка населения. Совет муниципальных образований у нас возглавляет мэр Хабаровска Сергей Кравчук, который в этом году сам идет на выборы. При этом наш совет тоже работает хорошо, - отметил Михаил Дегтярев.

Весной 2023 года Ирина Гусева стала одним из членов президиума Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Сопредседатель ассоциации отметила, что муниципальные команды должны демонстрировать слаженную работу, выполняя поручения президента, выданные по итогам работы Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.

- Сегодня обсуждаются механизмы реализации федеральных программ в дальневосточном федеральном округе, а также вопросы, требующие особого внимания для успешного выполнения программ с учетом специфики регионов. Мы продолжаем «Муниципальный диалог» - большой проект, который объединяет все муниципальное сообщество страны с целью выстроить взаимодействие с федеральным центром, обменяться опытом и тиражировать лучшие практики. Хабаровский край в этом смысле звучит, участвует во всех федеральных программах, что выделяет его в ДФО, - заявила Ирина Гусева.

Результатом межрегионального совещания должны стать новые идеи, которые позволят и дальше развивать местное самоуправление. В ходе визита в Хабаровск была отмечена профессиональная работа председателя СМО, мэра Хабаровска Сергея Кравчука, который демонстрирует эффективную работу в команде. Кроме того, благодарности удостоились муниципалитеты Хабаровского края, оказывающие активную поддержку участникам СВО.