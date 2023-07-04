Уродуют лица, чтобы не забрали насильно в жены: Ольга Мичи показала жителям Хабаровска, как живут «уязвимые» племена

Они другие. Их быт устроен совсем иначе. Они пытаются сохранить свою культуру Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В одном африканском племени женщины намеренно уродуют лица дочерей, забивая их татуировкой, чтобы девочку не забрали насильно замуж, эта процедура очень болезненная, но на это все равно из поколения в поколение идут родители. В другом племени женщинам на шею надевают десятки колец, чтобы при сборе чая тигр или леопард не разодрал, прыгнув на человека со спины. То, что при снятии колец шея попросту ломается - миф, на самом деле эти кольца съемные и служат лишь для защиты. Однако при этом скелет действительно полностью деформируется.

В третьем племени женщинам растягивают мочки ушей или губу, вставляют тоннели и огромные блины. Это делается тоже вовсе не для красоты, а для того, чтобы семья будущего мужа увидела, какие муки и боль способна перенести избранница., и им стало понятно, что она может выносить и родить потомство.

Они другие. Их быт кардинально отличается от цивилизованного, им, возможно, и нужны новомодные гаджеты и технологии, но они пытаются сохранить свою культуру. На каждом фото герои демонстрируют приверженность своему народу, показывают, как выживают, и как интегрируются в современный мир.

Выставка работ московской фотохудожницы и путешественницы Ольги Мичи открылась в стенах Дальневосточного художественного музея в Хабаровске. На Дальний Восток она привезла два проекта - «Лицо божества» и «Уязвимые». Курирует проект центр визуальной культуры Béton в лице Алексея Логинова.

Выставка проходит в ДВХМ Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В двух залах музея можно увидеть 64 работы Ольги Мичи. Женщина - путешественница и фотохудожник, она объехала почти всю планету, плавала с крокодилами, общалась с людоедами, фотографировалась с тиграми и медведями. Огромную часть своих работ она сделала в племенах, была в Африке и на Чукотке. Полученный опыт и впечатления передала в картинах, и каждый кадр художницы - целая история.

Люди издавна искали любые способы защиты Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Проект «Уязвимые» Ольга начала снимать об африканских народах, а потом поняла, что проблема гораздо шире, и отправилась в Мьянму. Затем выяснилось, что такая же проблема есть у нас на Чукотке, и в итоге проект включает в себя три части - Юг, Север и Восток.

Лицо божества - еще один проект Ольги Мичи Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- В «Уязвимых» мы рассказываем, как влияет глобализация и глобальные культуры на малые народы, в ней задаются вопросы - а стоит ли им сохранять свою культуру? Или стоит интегрироваться в нашу? «Лицо божества» - это уже через маску показывается, как меняются кумиры нашего общества, как идет развитие человечества, какие появляются в разные периоды времени идолы поклонения. И дальше уже есть третий проект - некий скачок в будущее. В нем мы рассуждаем о том, если мы выберем тот или иной способ развития, куда придет человечество, будет ли вообще человек в будущем, или будет искусственный интеллект, который будет управлять. Что останется от человека - может, это мудрость какая-то, собранная в книгах? - говорит в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Ольга Мичи.

Ольга Мичи рассказывает гостям о выставке Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Есть такие племена, которые хорошо интегрированы, и при этом они отлично сохраняют свои традиции и культуру. В некоторых же уже забывается родной язык, дети уезжают и бросают отчий дом. Для третьих быть членом и представителем своего народа - величайшая гордость и почет. И выставка Ольги Мичи отражает все эти идеи.

Ее картины завораживают и гипнотизируют Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Надо сказать, что мы привезли не только фотографии, но и фильмы, и они идут в кинотеатре, и каждый желающий может их посмотреть. Фильмы - это как раз усиление общей концепции выставки. Они дают еще больше понимания идеи, - говорит автор.

Посмотреть выставку можно в ДВХМ, здесь же можно приобрести сувенирную продукцию с изображениями работ Ольги Мичи. Фильмы транслируются в кинотеатре «Совкино».

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