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Общество4 июля 2023 4:12

Уродуют лица, чтобы не забрали насильно в жены: Ольга Мичи показала жителям Хабаровска, как живут «уязвимые» племена

В Хабаровске заработала выставка московской фотохудожницы Ольги Мичи
Оксана ШЕМЕТОВА
Они другие. Их быт устроен совсем иначе. Они пытаются сохранить свою культуру

Они другие. Их быт устроен совсем иначе. Они пытаются сохранить свою культуру

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В одном африканском племени женщины намеренно уродуют лица дочерей, забивая их татуировкой, чтобы девочку не забрали насильно замуж, эта процедура очень болезненная, но на это все равно из поколения в поколение идут родители. В другом племени женщинам на шею надевают десятки колец, чтобы при сборе чая тигр или леопард не разодрал, прыгнув на человека со спины. То, что при снятии колец шея попросту ломается - миф, на самом деле эти кольца съемные и служат лишь для защиты. Однако при этом скелет действительно полностью деформируется.

В третьем племени женщинам растягивают мочки ушей или губу, вставляют тоннели и огромные блины. Это делается тоже вовсе не для красоты, а для того, чтобы семья будущего мужа увидела, какие муки и боль способна перенести избранница., и им стало понятно, что она может выносить и родить потомство.

Они другие. Их быт кардинально отличается от цивилизованного, им, возможно, и нужны новомодные гаджеты и технологии, но они пытаются сохранить свою культуру. На каждом фото герои демонстрируют приверженность своему народу, показывают, как выживают, и как интегрируются в современный мир.

Выставка работ московской фотохудожницы и путешественницы Ольги Мичи открылась в стенах Дальневосточного художественного музея в Хабаровске. На Дальний Восток она привезла два проекта - «Лицо божества» и «Уязвимые». Курирует проект центр визуальной культуры Béton в лице Алексея Логинова.

Выставка проходит в ДВХМ

Выставка проходит в ДВХМ

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В двух залах музея можно увидеть 64 работы Ольги Мичи. Женщина - путешественница и фотохудожник, она объехала почти всю планету, плавала с крокодилами, общалась с людоедами, фотографировалась с тиграми и медведями. Огромную часть своих работ она сделала в племенах, была в Африке и на Чукотке. Полученный опыт и впечатления передала в картинах, и каждый кадр художницы - целая история.

Люди издавна искали любые способы защиты

Люди издавна искали любые способы защиты

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Проект «Уязвимые» Ольга начала снимать об африканских народах, а потом поняла, что проблема гораздо шире, и отправилась в Мьянму. Затем выяснилось, что такая же проблема есть у нас на Чукотке, и в итоге проект включает в себя три части - Юг, Север и Восток.

Лицо божества - еще один проект Ольги Мичи

Лицо божества - еще один проект Ольги Мичи

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- В «Уязвимых» мы рассказываем, как влияет глобализация и глобальные культуры на малые народы, в ней задаются вопросы - а стоит ли им сохранять свою культуру? Или стоит интегрироваться в нашу? «Лицо божества» - это уже через маску показывается, как меняются кумиры нашего общества, как идет развитие человечества, какие появляются в разные периоды времени идолы поклонения. И дальше уже есть третий проект - некий скачок в будущее. В нем мы рассуждаем о том, если мы выберем тот или иной способ развития, куда придет человечество, будет ли вообще человек в будущем, или будет искусственный интеллект, который будет управлять. Что останется от человека - может, это мудрость какая-то, собранная в книгах? - говорит в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Ольга Мичи.

Ольга Мичи рассказывает гостям о выставке

Ольга Мичи рассказывает гостям о выставке

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Есть такие племена, которые хорошо интегрированы, и при этом они отлично сохраняют свои традиции и культуру. В некоторых же уже забывается родной язык, дети уезжают и бросают отчий дом. Для третьих быть членом и представителем своего народа - величайшая гордость и почет. И выставка Ольги Мичи отражает все эти идеи.

Ее картины завораживают и гипнотизируют

Ее картины завораживают и гипнотизируют

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Надо сказать, что мы привезли не только фотографии, но и фильмы, и они идут в кинотеатре, и каждый желающий может их посмотреть. Фильмы - это как раз усиление общей концепции выставки. Они дают еще больше понимания идеи, - говорит автор.

Посмотреть выставку можно в ДВХМ, здесь же можно приобрести сувенирную продукцию с изображениями работ Ольги Мичи. Фильмы транслируются в кинотеатре «Совкино».

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