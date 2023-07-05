Первая смерть от клещевого энцефалита зафиксирована в Хабаровском крае

После укуса клеща пострадавшим нужно сразу же обращаться в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Острая лихорадка, озноб, пробирающая боль в суставах и мышцах, а еще тошнота, рвота и потеря координации – это самые основные симптомы заболевания клещевым энцефалитом, который можно подхватить от укуса клеща. Как не печально, но при худшем развитии сценария человек умирает от этой инфекции. В Хабаровском крае в этом году уже зафиксирована одна смерть от клещевого энцефалита - подросток умер после укуса заразного клеща.

О трагическом исходе болезни подростка сообщили в краевом Роспотребнадзоре. По данным ведомства, ребенок не проходил вакцинацию, а в крае, между тем, 1,9 процента снятых с людей клещей как раз были заражены этой инфекцией. Еще 51 процент исследованных насекомых были инфицированы боррелиозом.

- Зарегистрирован случай заболевания весенне-летним клещевым энцефалитом. Заболевший – подросток, житель города Амурска, не привит. Заболевание привело к летальному исходу. – констатировали факт в Роспотребнадзоре.

Краевой минздрав же с выводами не спешит. Подтверждать информацию о том, что подросток скончался действительно от укуса зараженного клеща, в министерстве не готовы. Сначала необходимо дождаться результатов экспертиз.

Между тем с начала сезона по поводу присасывания клещей в больницы края обратились 5766 человек, из них 1692 – дети, но для них оперативно провели серопрофилактику – ввели каждому человеческий иммуноглобулин.

Клещей снимают с людей по всему региону, кроме Тугуро-Чумиканского района, здесь не было ни одного обращения за помощью по этому поводу. Только в Хабаровске за сезон было зафиксировано почти три тысячи укусов.

- От клещей обработано около 2388,7 гектара. План обработок выполнен на 132 процента. Напомним, в первую очередь обработке подлежат территории парков, скверов, прогулочных зон, мест детского отдыха, - предупредили в Роспотребнадзоре.

Пока в деле умершего подростка разбираются, известно, только что ребенок не был вакцинирован. Вероятно, амурчанин мог выжить, если бы своевременно прошел вакцинацию.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ?

Как только человек замечает, что к его коже присосался клещ, то необходимо моментально ехать в больницу. Пациенту же вводят в это время человеческий иммуноглобулин. К слову, дети до 17 лет получают препарат абсолютно бесплатно. Также он вводится только тем, кто не был привит, или не прошел полный курс вакцинации.

Клеща снимут и отправят выяснять, был ли он инфицирован. Сдать насекомое можно в ФБУН «Хабаровский научно-исследовательский институт микробиологии» Роспотребнадзора, в «Юнилаб» или «Инвитро». Что делать дальше, скажут врачи в больнице.

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