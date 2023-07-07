В это воскресенье в России будет отмечаться День рыбака

Никита Король, председатель комитета рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края Фото: Ирина Луцковская

Рыбаки формируют тренды, генерируют новые идеи, растут в производственном плане. С января по май этого года увеличились объемы вылова, выпуск продукции высокой степени переработки составил 120,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Своим самоотверженным трудом рыбаки способствуют наращиванию промышленных бицепсов Хабаровского края. В отрасли - 11 инвестиционных проектов с заявленным объемом инвестиций в 1,8 миллиарда рублей, их реализация даст нашему населению 609 новых рабочих мест.

Эти проекты - для людей и для будущего. Строятся и сдаются новые рыбопромысловые суда, заводы, осуществляется сохранение и приумножение единственной оставшейся в Мировом океане тихоокеанской популяции дикого лосося.

Все усилия отрасли направлены на то, чтобы насыщение внутреннего российского рынка стало доминантой. Для этого в крае действует губернаторская программа «Доступная рыба». Объем отгрузки продукции в рамках этого важного социального проекта составил уже около 23 тысяч тонн, и самая большая доля из них - это лосось.

Край гордится профессионалами рыбной отрасли. Особая благодарность - ветеранам, это исполины; их характерами, силой, аналитическим умом и золотыми руками ковались сегодняшние успехи отрасли.

«КП» желает рыбакам полных тралов и неводов, спокойного моря, счастья, здоровья, благополучия в семьях, теплых встреч на берегу и представляет документальный фильм, посвященный героям отрасли.