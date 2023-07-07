Павел Тупченко: «Сумма грантов для проектов ТОС увеличивается каждый год»

Жители обращаются к депутату в поисках возможностей для преобразования города Фото: Администрация Хабаровска

Жители краевой столицы могут добиваться больших результатов, если проявить активность и желание. Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №13 Павел Тупченко рассказал, какие возможности есть у жителей Хабаровска, позволяющие преобразить город так, как хочется им самим.

- Павел Игоревич, что беспокоит жителей в вашем округе?

- Одна из немаловажных проблем касается ливневых канализаций. На улицах Радищева и Кубяка во время дождей или таяния снега люди регулярно сообщают о серьезных подтоплениях. Я уже неоднократно обращался для решения этой проблемы в соответствующие ведомства. Пару лет назад был выезд мэра Хабаровска вместе с начальником управления внешнего благоустройства на проблемное место. Тогда вопрос взяли под контроль, и сейчас в работе находится проект строительства новой ливневой канализации, поэтому мы надеемся, что в ближайшие годы все будет решено.

- Одними ливневыми канализациями перечень вопросов не ограничивается?

- Список довольно обширный, но основная масса приходится на благоустройство дворовых территорий, проездов и дорог. Поэтому жителям предлагается принимать участие в программах. Например, в ТОС, в рамках которого можно реализовать проекты по созданию спортивных площадок, автомобильных парковок, установке мусорных контейнеров. Сейчас жители разрабатывают проект, после чего проведут голосование за его реализацию.

- Как показывает себя работа в рамках ТОС? Насколько можно назвать эффективным данный механизм?

- В общей сложности на территории Индустриального района насчитывается 72 ТОС. С каждым годом сумма грантов, выделяемых для проектов ТОС, увеличивается. Если в 2022 году выделенная из краевого бюджета сумма составила 200 миллионов рублей плюс 10 миллионов рублей из городского бюджета, то в этом году сумма от края выросла уже до 250 миллионов рублей. Важно отметить, что, несмотря на дефицитный бюджет, никакие социальные обязательства город с себя не снимает. Говоря про мой округ, в рамках проектов ТОС на улице Шимановской устанавливается система видеонаблюдения, на улице Сысоева устанавливается площадка для мусорных контейнеров, а по улице Краснореченской появится детская площадка.

- Насколько сложна процедура участия в программах ТОС?

- Для участия необходимо сначала создать ТОС. А для его создания необходима инициативная группа минимум из трех жителей старше 16 лет. Сначала определяются границы территории, в рамках которой планируется осуществлять самоуправление. Затем активисты обращаются в комитет по управлению районом, где специалисты сопровождают жителей по всем вопросам и помогают оформить заявку. Жители проводят учредительное собрание и регистрируют ТОС. После этого разработанные проекты подаются в администрацию, где они рассматриваются специальной комиссией.

- Что насчет федеральных программ? Насколько в округе популярна «1000 дворов»?

- Программа активно реализуется на территории города. И если для реализации проектов ТОС требуется софинансирование со стороны собственников, то в «1000 дворов» задействованы деньги федерального, краевого и муниципального бюджетов, а для жителей это абсолютно бесплатно. Сегодня максимальная сумма, выделяемая на проект, составляет 7,5 миллиона рублей. По правилам минимум четыре дома с общей территорией должны заявиться, чтобы участвовать в конкурсе. Активные собственники могут обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, которые помогают с подготовкой пакета документов. По улице Краснореченской жители поучаствовали в программе, благодаря чему сегодня уже ведутся работы по строительству тротуара. В поисках решения проблемы жители общались со мной, интересовались, какие есть варианты и возможности, и сейчас люди довольны, что добились желаемого результата самостоятельно.