Сергей Рябченко: «Задача рыбной отрасли - обеспечить продовольственную безопасность страны»

Сергей Рябченко, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Доля Хабаровского края в добыче биоресурсов составляет более полумиллиона тонн. По этим показателям регион занимает четвертое место на Дальнем Востоке. В преддверии Дня рыбака студию РАДИО КП (88.3 FM) посетил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко и рассказал, с какими вопросами в настоящее время сталкивается рыбная промышленность.

- Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края образована в 2010 году. Кто в нее входит сегодня и какие задачи приходиться решать?

- Начиналось все сложно - не знали, как и чем заниматься - но со временем пришло понимание, для чего ассоциация существует. Сегодня в нее входят 36 предприятий, из них пять вступили в ассоциацию в прошлом году - это группа компаний «Сигма Марин Технолоджи». Если говорить об общем объеме вылова в Хабаровском крае, то предприятия - члены ассоциации добывают более 50 процентов биоресурсов.

- В одном из последних интервью вы заявили: «Рыбная отрасль не должна превращаться в поле для постоянных экспериментов». Вы имели в виду нововведения последних лет: цифровая маркировка продукции, рыбные биржи?

- Когда мы говорим об историческом принципе наделения объемами водных биоресурсов, то его положения нам ясны. Тем не менее нам постоянно навязывают новые правила игры. Первый этап разделения инвестиционных квот завершен, сегодня уже принят закон о втором этапе. Антимонопольная служба докладывает, что конкуренция возрастает, но все ровно наоборот, ведь никакой конкуренции на первом этапе не было. Количество предприятий не увеличилось, прошла концентрация крабового бизнеса, и она будет продолжаться. То есть вместо развития конкуренции мы получаем монополизацию отдельных видов промысла. А это лишает малый и средний бизнес возможности участия в аукционах по причине огромной стоимости лотов. Кроме этого, неясна ситуация с открытыми торгами на рыболовные участки для промысла лососевых видов рыб. Предприятие должно иметь участок, который соответствует всем требованиям законодательства, таких участков меньше 50 процентов. А это значит, что не соответствующие участки попадут на аукционы и могут достаться монополистам.

- С 2019 года из законодательства исчезло разделение на промышленную и прибрежную квоты. Как это отразилось на предприятиях, которые находятся на побережье? Например, Магаданская областная дума выступила с предложением о введении региональных квот, Росрыболовство поддержало это предложение?

- Хабаровский край, правительство и ассоциация поддерживают эту инициативу. Во-первых, это дает загрузку малых и средних предприятий, которые работают в прибрежной зоне. Но Росрыболовство и минсельхоз относятся к этому скептически, потому что это предполагает новый тип квот. В любом случае нужно немного подождать, как это будет работать - пока непонятно.

- Промышленная добыча лососевых в России и на Дальнем Востоке в частности осуществляется на специальных рыболовных участках. Почему на лососевых не выделяются квоты?

- С 2008 года созданы региональные комиссии, которые оперативно регулируют промысел. При высоких подходах они подают обоснование в Росрыболовство, которое дает корректировки добычи. Это позволяет оперативно реагировать на подходы лососевых, корректировать их объемы как в сторону увеличения, так и снижения. Обеспечивает полноту заполнения нерестилищ и загрузку рыбоводных заводов.

- Какой вклад АПРО ХК вносит в развитие Хабаровского края?

- В прошлом году общие налоговые сборы в Хабаровском крае составили около трех миллиардов рублей, предприятия - члены ассоциации внесли в бюджет 74% этой суммы. Большую часть принесла группа компаний «Сигма Марин Технолоджи», суда которой ставят рекорды по добыче.

- С 2020 года существует координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций ДВ. Сегодня уже можно дать оценку его деятельности?

- В совет входят ассоциации рыбопромышленников со всего Дальнего Востока. Это хорошая площадка, руководство которой организует онлайн-конференции еженедельно. Мы обмениваемся мнениями по важнейшим проблемам и вызовам отрасли, по всем проектам федеральных законов, по экологии и ветеринарии. Одним из первых успешных действий совета было снятие законопроекта об открытых аукционах на рыболовные участки со второго чтения, а вернулись к нему только тогда, когда приняли наши поправки. Наше объединение формулирует проблемы дальневосточников и успешно их решает.

- День рыбака традиционно отмечается во второе воскресенье июля. В этом году празднование выпало на 9 июля. Мы поздравляем вас и всех работников отрасли.

- Во-первых, я хочу выразить благодарность губернатору за организованный прием в честь Дня рыбака. А всем работающим в рыбной отрасли желаю: дорогие коллеги, друзья, члены ассоциации. В канун Дня рыбака примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником. Пусть ваша столь нужная, нелегкая и значимая работа оценивается по достоинству, а стоящие перед вами сложные задачи непременно находят решение. Желаю вам и вашим близким мира и добра, здоровья, успехов, стабильности, процветания и большого человеческого счастья. Пусть шторма и жизненные невзгоды обходят вас стороной. Особые поздравления тем, кто находится на промысле. Ясного горизонта, щедрого улова и теплых встреч на родном берегу. Не нужно забывать ветеранов рыбной отрасли, людей, которые делали историю рыбного хозяйства Хабаровского края.