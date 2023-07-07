«Я не убивал, я защищался»: житель ЕАО умер от 16 ударов кувалдой по голове

Суд в ЕАО поставил точку в деле о зверском убийстве мужчины в глубокой старости Фото: Евгения ГУСЕВА

Суд в ЕАО поставил точку в деле о зверском убийстве мужчины в глубокой старости. Его нашли с размозженной головой в своей квартире в селе Найфельд. Накануне он выпивал с 39-летним Виталием*.

АЛКОГОЛЬ И ТРАКТОР

Своего будущую убийцу 86-летний пенсионер встретил, 10 октября 2022 года, когда пошел в магазин за спиртным. Мужчины былы знакомы, поэтому решили распить бутылку-другую. Беседовали о том, о сем, когда алкоголь стал брать верх, начались претензии.

Старик припомнил Виталию трактор. Когда-то мужчина взял у пенсионера технику, а обратно так и не вернул. Пожилой стал требовать трактор обратно, это вывело Виталия из себя. Да так, что он напал на пенсионера с металлической кувалдой в руках.

Инструментом мужчина около 16 раз ударил старика по голове. Жертва получила страшные травмы, после которых выжить было невозможно. После произошедшего Виталий спустился на улицу, сел в машину пенсионера и укатил домой в село Дубовое.

Там он рассказал о случившемся соседу, который не стал молчать и позвонил в правоохранительные органы. Виталия задержали, уголовное дело было заведено по статьям «Убийство» и «Угон». Оказалось, что ранее мужчина отсидел десять лет за смерть человека.

ОФИЦИАЛЬНО

- В результате проведенных следственных мероприятий собрана доказательственная база, позволившая предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемых преступлений и направить уголовное дело в суд, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по региону.

В суде Виталий свою вину не признал. Мол, не бил, а защищался от нападавшего на него старика. Однако гособвинитель доказал, что версия подсудимого несостоятельна и не имеет ничего общего с реальностью.

- Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, был удовлетворен заявленный гражданский иск о взыскании с осужденного в пользу потерпевшей стороны компенсации морального вреда на общую сумму один миллион. рублей, - сообщила «КП» - Хабаровск» Жанна Крепкогорская, официальный представитель прокуратуры ЕАО.

Приговор не вступил в законную силу.

*Имя изменено

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