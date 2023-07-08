«Тебе зубы выбью, твоего хахаля - убью»: житель Комсомольска дважды пытался зарезать нового возлюбленного бывшей

Изначально мужчина признал свою вину, но позже изменил показания на диаметрально противоположные. Тематическое фото Фото: Иван ВИСЛОВ

Поселилась и пригрелась в сердце Петра* из Комсомольска ревность. Мужчина был сильно привязан к своей возлюбленной, но крайне плохо с ней обращался. Женщина разорвала больные отношения и нашла нового избранника. Этого комсомольчанин принять не смог, решив разобраться с конкурентом.

КРЫСА-РЕВНОСТЬ

Женщина ушла от 48-летнего Петра из-за его агрессии, назвав его «опасным для общества». Как долго она терпела и когда произошло расставание - доподлинно неизвестно. После разрыва комсомольчанка встретила новую любовь и начала жить с новым мужчиной. Бывший узнал об этом в феврале 2023 года, с этого момента он стал присылать женщине сообщения с угрозами: то зубы обещал выбить, то убить ее избранника.

В начале марта комсомольчанка встретила Петра по пути на работу. Мужчина снова стал угрожать бывшей расправой. Женщина всерьез испугалась, убежала и вечером осталась ночевать у мамы, чтобы не пересечься с агрессивным экс-возлюбленным снова. Зато Петр встретил нового избранника бывшей.

Между домами по Юбилейной улице отвергнутый мужчина напал на конкурента с ножом, пытаясь ранить его в спину. Остановил комсомольчанина друг жертвы, который получил около пяти ударов руками и лезвием. Петр убежал, пострадавшего увезли в больницу, он выжил.

Ушел агрессивный мужчина недалеко. У него оставались ключи от квартиры бывшей, решил ждать конкурента там. Когда мужчина пришел, Петр набросился на него с порога. Угрожал, размахивал ножом перед лицом. Комсомольчанин испугался, кинулся бежать. Отвергнутый догнал конкурента на лестничной площадке, сбил с ног, успел ударить ножом.

ОФИЦИАЛЬНО

Потерпевший смог вырваться и убежать. Он обратился в правоохранительные органы, Петра задержали. Уголовное дело было заведено по статье «Покушение на убийство двух лиц». Криминальная биография комсомольчанина оказалась богатой: и кражи, и угрозы убийством, и применение насилия к представителю власти - список тянется с 1992 года.

- По уголовному делу проведены необходимые следственные и процессуальные мероприятия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления, в том числе очные ставки, допросы свидетелей и очевидцев, экспертизы и иные. […] По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по региону.

Изначально Петр признал свою вину, но позже изменил показания на диаметрально противоположные. По его версии, потерпевший сам стал инициатором этой встречи. Якобы новый избранник бывшей через посредника позвал Петра обсудить происходящее. На этой встрече, по словам мужчины, конкурент стал бросаться на него, последнему оставалось лишь обороняться.

- По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Материалы рассматривает Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

Комсомольчанину может грозить до 15 лет колонии.

*Имя изменено

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