«Мы очень дорожим отношениями»: семья полицейских из Магадана раскрыла секрет, как успевать служить и любить

Судьба свела Олесю и Дениса на курсах повышения квалификации в 2011 году Фото: УМВД России по Магаданской области

Олеся и Денис Апуниковы - двое полицейских, которые 12 лет успешно совмещают службу и семью. Своим примером они доказывают, что настоящие чувства могут пройти любую проверку на прочность. Ко Дню семьи, любви и верности «полицейская семья» поделилась своей историей.

РАБОЧИЙ ИНТЕРЕС СМЕНИЛСЯ ЛИЧНЫМ

Судьба свела Олесю и Дениса на курсах повышения квалификации в 2011 году. Тогда они работали следователями в МВД по республике Хакасия, оба специализировались на расследовании уголовных дел, связанных с ДТП. Делали общее дело, но жили в разных городах.

На повышении квалификации полицейские быстро нашли общий язык. Сначала общались на служебные темы, потом поняли, что небезразличны друг другу. С тех пор Олеся и Денис не расставались, со временем их семья увеличилась вдвое - у супругов родились сыновья Роман и Алексей. А четыре года назад полицейские переехали в Магадан.

Сейчас Денис Апуников - майор полиции, начальник смены дежурной части городского отдела внутренних дел. Его жена Олеся - майор юстиции, начальник отделения по раскрытию преступлений, совершенных несовершеннолетними, следственного отдела ОМВД России по городу Магадану.

«ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА» ДОМА

- Денис – мужественный, рассудительный и очень заботливый. С ним я чувствую уверенность и спокойствие. Он замечательный отец: наши мальчишки его обожают и стараются во всем быть похожими на него. Младшему сыну Леше восемь лет, он как-то попросил детскую полицейскую форму «чтобы быть как папа». Однажды в новогодние праздники мужу нужно было заехать на работу, и он взял Алексея с собой. Конечно же «на службу» ребенок собрался в своем «обмундировании», - поделилась Олеся Апуникова.

С ненормированным графиком в семье Апуниковых знакомы и дети, поэтому ценят время, проведенное с родителями. Бывает, в выходные хоть мама и дома, но полностью погружена в работу. Тогда мальчишки тихо занимаются своими делами и радуются, ведь мама рядом и ее можно обнять. Денис работает по дежурным суткам, это значит, что со службы он часто возвращается рано утром, когда дети убегают в школу.

- Так или иначе разговоры дома крутятся вокруг службы и дети все впитывают. Если они становятся свидетелями какого-либо, на их взгляд значимого происшествия, сразу умело «квалифицируют действия». Как-то на прогулке заметили у сверстника маленький перочинный ножик, очень похожий на настоящий. Леша спросил: «Это ведь правонарушение?». Объясняем, рассказываем, подробно отвечаем на все вопросы и радуемся сознательности и внимательности наших детей, - поделилась Олеся.

ТАЙНА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

- Стараемся воспитывать детей личным примером, - рассказал Денис Апуников. – Мы любим и уважаем друг друга, ценим наш союз и очень дорожим отношениями.

Старшему сыну «полицейской семьи» Роману десять лет. Он занимается карате, получил желтый пояс. Его брат Алексей увлекается плаванием и осваивает азы брейк-данса. Родители стараются не пропускать соревнования мальчишек и учат их поддерживать друг друга. Это, по их мнению, неотъемлемая часть семейного счастья.

- Наверное, никого не удивлю тем, что мальчишки иногда ссорятся, спорят и обижаются друг на друга. Без этого не обходится. Но Рома на правах старшего заботится о брате, помогает ему, если нужно – заступится за него. Он никогда не оставит Лешу одного в какой-то непростой ситуации: и задачу по математике поможет решить, и напомнит принять лекарство. Ко многим вопросам Рома подходит серьезно и ответственно, - добавила Олеся.

Главный «ингредиент» семейного счастья, по словам семьи, - любовь. К себе, друг к другу, к детям, к окружающему миру.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Разделяли пять тысяч километров: семья сотрудников полиции доказала, что расстояние - не помеха истинной любви

Семейная пара сотрудников ГИБДД переехала в Хабаровск и продолжила службу в регионе (подробнее)

Сказала: «Да» после фотографии: как тигрица из Хабаровского края поженила итальянца Фабио и кореянку Хуну

Амурскую тигрицу из Хабаровского края назвали в честь девушки из Южной Кореи (подробнее)