Михаил Дегтярев: Большие перспективы Ульчского района связаны с горнодобывающей промышленностью

Глава региона посетил район в день его 90-й годовщины Фото: Правительство Хабаровского края

Накануне глава региона посетил село Богородское, где принял участие в торжественном собрании в честь 90-летия со дня образования Ульчского района. Обращаясь к жителям муниципалитета с приветственным словом, губернатор отметил, что территория является исконным местом проживания народов Приамурья и крайне богата на полезные ископаемые.

- Именно с горнодобывающей промышленностью связаны перспективы района. Новые рабочие места и рост доходов бюджета предвещает скорое появление ГОКов на месторождениях «Дяппе» и «Далькен». Мы же делаем все для сохранения культуры, языка и искусства коренных народов, проживающих в районе, - заявил Михаил Дегтярев.

Социально-экономическое развитие района, населенного коренными малочисленными народами, ежегодно осуществляется за счет предоставляемых субсидий. Кроме того, в этом году муниципалитет получил новый транспорт, с помощью которого жители труднодоступных населенных пунктов смогут своевременно получать жизненно важные товары и услуги.

Торжественное мероприятие продолжилось награждением отличившихся жителей района. Педагоги, деятели искусств и чиновники, отметившиеся личным вкладом в социально-экономическое благополучие муниципалитета, получили почетные грамоты из рук губернатора.

После праздника глава региона успел осмотреть школу имени Героя советского союза В.Н. Сластина, где в период каникул для детей организованы развлекательные мероприятия.

- С учетом интересов и возможностей в каждом муниципальном образовании созданы разные формы отдыха и оздоровления детей. В школе села Богородское в период каникул работают лагерь дневного пребывания, профильные и трудовые объединения, - пояснил Михаил Дегтярев.

В сотрудничестве с местным центром занятости населения, образовательное учреждение помогло найти работу на летний период более 100 учащимся. Ребята задействованы в качестве вожатых, рабочих, ремонтирующих здания школы и облагораживающих прилегающую к ней территорию. А те, кто не настроен работать на каникулах, могут занять себя в секции самбо, которая справедливо считается гордостью школы – ее воспитанники регулярно забирают призы на соревнованиях краевого уровня.

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