Больше колес – больше ответственность: иномарка сбила ребенка на велосипеде во дворе

Ребенок с травмами находится в больнице Фото: УМВД России по Магаданской области

Автомобиль под управлением 41-летнего водителя сбил мальчика на велосипеде, который двигался в пределах одного из дворов Магадана. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Велосипедисты, вклинивающиеся в дорожное движение города, становясь его полноценным участником, зачастую становятся причиной раздражения автомобилистов, которые боятся стать случайным виновником ДТП. Казалось бы, что когда дело касается не проезжей части, а дворовой территории то велосипедистам можно чувствовать себя в относительной безопасности. Однако пострадать от четырехколесного транспорта можно где угодно.

Сегодня днем дежурная группа дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Магаданской области получила сообщение о происшествии во дворе дома по переулку Марчеканский в Магадане. Виновником оказался автомобиль «Тойота Калдина», за рулем которого находился 41-летний водитель.

На месте происшествия сотрудники обнаружили, что в результате ДТП под колесами «Калдины» оказался детский велосипед. Хозяином двухколесного транспорта является девятилетний мальчик, который рассекал вблизи от своего дома, пока в один момент не очутился на земле от удара автомобиля.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший был доставлен в лечебное учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции Магадана.

Был ли водитель Тойоты нетрезв или дело в невнимательности – пока неясно. На данный момент все обстоятельства дорожной аварии продолжают устанавливаться сотрудниками Госавтоинспекции.

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