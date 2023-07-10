Михаил Дегтярев: «Поддержка и развитие собственных производств являются ключевыми приоритетами»

Губернатор на заседании регионального отделения Союза машиностроителей России Фото: Правительство Хабаровского края

Обширная программа мероприятий покорилась губернатору Михаилу Дегтяреву в рамках рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре. В ходе визита глава региона обсудил актуальный вариант мастер-плана, а также посетил площадки строительства социально значимых объектов города.

Наращивание производственных мощностей

В первый день на площадке Межрегионального центра компетенций Губернаторского авиастроительного колледжа в Городе юности под председательством губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, а также генерального директора ПАО «ОАК» Юрия Слюсаря прошло расширенное заседание. Главными на повестке стали вопросы результатов, достигнутых региональным отделением Союза машиностроителей России по итогам 2022 года, и приоритетных задач на ближайшее будущее.

В присутствии руководителей предприятий отраслей авиа-, судо- и машиностроения, а также представителей флагманских вузов Хабаровска и Комсомольска губернатор начал совещание с напоминания о значительном вкладе предприятий, расположенных в Городе юности, в наращивание производственных мощностей края и страны.

- Промышленный комплекс, в составе которого предприятия машиностроения и металлургии, насчитывает более 800 организаций общей численностью 27 тысяч человек. Доля производств в структуре ВРП составляет около восьми процентов, а в объеме отгруженной продукции - более 24 процентов. Как говорит президент России, сегодня ключевыми приоритетами являются поддержка и развитие собственных производств, - отметил Михаил Дегтярев.

Глава региона обозначил точки для дальнейшего наращивания производственных мощностей Фото: Правительство Хабаровского края

Одним из способов поддержать местного производителя является работа Фонда развития промышленности, который уже несколько лет мобилизует деятельность предприятий региона, предоставляя финансирование.

- Промышленные предприятия могут обратиться в фонд для получения целевого займа. Эти средства потом можно инвестировать в развитие производства: импортозамещение, модернизацию продукции, новые комплектующие, лицензии. Если суммы небольшие, то можно взять региональный заем, а для крупных займов также подключается федеральный фонд. Главный плюс - в процентной ставке для предприятия, которая будет гораздо ниже, чем в банках, - пояснил Геннадий Маркелов, председатель попечительского совета НО «Фонд развития промышленности Хабаровского края».

Обсуждая вопрос полной ликвидации кадрового дефицита специалистов, участники совещания сошлись во мнении, что важным фактором, влияющим на сохранение и привлечение новых специалистов, остается уровень комфорта проживания в городе и наличие развитой инфраструктуры.

- В Комсомольске-на-Амуре нашим сотрудникам особенно важно не только иметь достойный уровень зарплаты, социальный пакет и стабильную работу, но и социальную инфраструктуру для жизни, заботы о здоровье, воспитания и образования детей, занятий спортом и организации отдыха. Важно, что эти вопросы находятся под пристальным вниманием губернатора и региональных властей, - отметил Юрий Слюсарь, генеральный директор ПАО «ОАК», вице-президент ОООР «СоюзМаш России».

Мастер-план для Города юности

Преобразовать город по всем перечисленным направлениям должен помочь мастер-план Комсомольска, который сегодня разрабатывается по поручению президента. Коллегия, чьими усилиями будет разработан мастер-план, состоит из руководителей промышленных предприятий региона, представителей различных уровней власти и науки, а руководить экспертной группой будут Михаил Дегтярев и Юрий Слюсарь.

На заседании было обозначено, что будущий мастер-план будет основываться на запросах жителей, представителей бизнеса и базовых предприятий.

- Мастер-план - новаторский для России механизм. Соответствующие решения по его финансированию приняты на федеральном уровне, в том числе специальные казначейские кредиты, инфраструктурные облигации, займы ВЭБ и ДОМ.РФ, гранты Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды, - пояснил Михаил Дегтярев.

Пока концепция плана продолжает обсуждаться, а к 1 сентября планируется завершить формирование документа.

Недострои будут достроены

Глава региона взял на себя ответственность за достройку ряда проблемных социальных объектов в Комсомольске-на-Амуре. Эта смелость вкупе с готовностью лично отвечать за каждый бюджетный рубль убедила федеральное правительство в необходимости выделения дополнительных средств. И губернатор успешно справляется с данной задачей, что подтверждает привлечение на стройку проверенных подрядчиков, наведение порядка в вопросах финансовой и строительной дисциплин, а также реанимация проблемных долгостроев буквально в ручном режиме.

На следующий день губернатор вместе с заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым посетил площадки, где в скором времени появятся межрайонный онкологический диспансер и новый детский больничный комплекс.

С августа 2022 года завершением строительства объектов занимается «Военно-строительная компания», которая сменила предыдущих застройщиков, не справившихся с условиями договора. Строительство онкодиспансера, по словам губернатора, стартовало еще в 2018 году, жители так и не дождались завершения объекта в срок. Поэтому был принят ряд важных решений по выходу из кризиса.

Работа над недостроенными объектами началась еще в 2018 году Фото: Правительство Хабаровского края

- Понимая социальную значимость стройки, я предложил на встрече с президентом России определить единственного поставщика услуги. Глава государства поддержал нас, и договор с ВСК был заключен, после чего на объекте начались работы, - рассказал Михаил Дегтярев.

Введение санкций вызвало необходимость актуализации перечня медицинского оборудования с целью последующего импортозамещения. В связи с этим новый подрядчик по условиям контракта, помимо строительно-монтажных работ, проведет корректировку проектно-сметной документации для дальнейшего оснащения объекта необходимым оборудованием. Обновление проектно-сметной документации планируется завершить до августа, а сдача онкодиспансера в эксплуатацию намечена на конец 2024 года.