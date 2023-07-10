Вытащил раненого друга на тросе: альпинист спас сорвавшегося товарища в Хабаровском крае

Альпинист сильно ударился о скалу и потерял сознание, но товарищ его удержал на тросе и спустил на землю Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Носилки с пострадавшим альпинистом спасателям пришлось нести почти два километра. Путь проходил по огромным валунам и скалам. Время от времени им приходилось ставить ношу на камни, чтобы преодолеть очередное препятствие, а позади спасателей шли остальные туристы и тот самый альпинист, который на тросе удерживал своего друга, едва не погибшего в тот роковой день. Если бы не сила и отвага напарника, вероятно, этот поход закончился бы трагедией…

Остальные туристы шли следом и помогали спасателям Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ЧП произошло 8 июля, в четыре часа утра спасатели получили сигнал о том, что двое альпинистов сорвались со скалы и серьезно пострадали. Одному из них становилось хуже, и самостоятельно выбраться они не смогли бы. Спасатели вылетели к горному хребту Дуссе-Алинь в Верхнебуреинском районе - одному из семи чудес Хабаровского края, но приземлиться именно там, где были пострадавшие, оказалось невозможно - скалистая местность не позволяла. Сесть вертолету пришлось за два километра до места происшествия, и весь путь к туристам проходил пешком.

Вертолет со спасателями и врачом сел за два километра от места ЧП Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

УДЕРЖАЛ ДРУГА НА ТРОСЕ

Здесь, на горном хребте Дуссе-Алинь, отличное место, чтобы альпинистам можно было потренироваться, отточить спуски и подъемы, отработать различные упражнения. Но в один момент двое экстремалов оказались буквально на волосок от гибели - один из них сорвался и с размаху ударился о скалы, тут же он потерял сознание, рывок спровоцировал удар второго туриста, страховавшего его. Но он-таки смог удержать приятеля, и более того - несмотря на свою боль, аккуратно спустить его на землю.

- Туристы сами оказали пострадавшим первую помощь, однако второму, который был на «страховке», становилось все хуже. Вынуждены были обратиться за помощью к спасателям, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пострадавшего несли на жестких носилках Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

АЛЬПИНИСТУ СТАНОВИЛОСЬ ВСЕ ХУЖЕ

Спасатели нашли группу туристов по координатам, вместе с ними на борту Ми-8 был врач. Он на месте осмотрел пострадавших. У одного была травмирована рука, но он мог нормально двигаться. У второго же повреждения более серьезные - что-то было не так с позвоночником.

- Чтобы не нанести ему дополнительных повреждений до момента обследования, нужно было транспортировать пострадавшего на жестких носилках. Несли до вертолета верх-вниз по скалам. Там такие камни грудами, друг на друге, поэтому сначала носилки с пострадавшим ставишь на них, потом сам лезешь - и так дальше. Сложное движение по пересыпанной камнями местности и заросшей вдобавок стлаником. Наступаешь - пружинит, непонятно, то ли там расщелина, то ли земля. Но спасателям не привыкать. И туристы из группы помогали нести пострадавшего до вертолета, - рассказывает Александр Лунин, начальник отдела аэромобильного медицинского обеспечения и эвакуации пострадавших ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Путь пролегал через валуны, идти было сложно Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Альпинистов привезли в Хабаровск и передали медикам прямо на аэродроме. Что с ними сейчас, пока не уточняется, но главное, что они выжили и доставлены к профессионалам.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подробности скрывают от остальных: на Колыме нашли тело хирурга с огнестрельным ранением

В Магадане трагически погиб врач областной больницы(подробнее)

Дно не изучено, а вода с паразитами: мужчина утонул при странных обстоятельствах в ЕАО

Мужчина из Биробиджана утонул во время отдыха на карьере(подробнее)