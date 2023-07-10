Два миллиарда рублей потратят на подготовку к 1 сентября в Хабаровском крае

К сентябрю в крае необходимо подготовить 808 образовательных организаций Фото: Правительство Хабаровского края

Очередное заседание оперштаба по повышению устойчивости краевой экономики, проведенное губернатором Михаилом Дегтяревым, целиком посвятили условиям, в которых образовательные учреждения региона подойдут к новому учебному году.

По словам министра образования и науки Хабаровского края Виктории Хлебниковой, количество ребят, которых встретят 1 сентября школы края, составит 157 тысяч человек, что почти на две тысячи больше прошлогоднего показателя. Рост отмечен как среди первоклассников, так и в числе студентов колледжей и техникумов.

На сегодняшний день 226 образовательных организаций уже признаны готовыми ко встрече с учениками и студентами, 93 из них - школы. Однако за оставшееся до сентября время образовательной системе предстоит еще много работы.

- Нам необходимо подготовить 808 образовательных организаций, и сейчас все идет согласно графикам. Главам муниципальных образований края поручаю в установленный срок завершить подготовку учреждений и получить все необходимые заключения. Наши дети должны начать новый учебный год в полностью подготовленных классах и с хорошим настроением, - заявил Михаил Дегтярев.

На подготовку к новому учебному году выделено два миллиарда рублей. Выделенные средства - деньги краевого и федерального бюджетов, полученные в том числе в рамках нацпроекта «Образование». Снова и снова Михаил Дегтярев успешно решает стоящие перед регионом задачи, привлекая ресурсы вышестоящих бюджетов. До 2026 года правительство региона поставило перед собой амбициозную задачу - привлечь не менее 5,5 миллиарда рублей на развитие системы школьного образования.

Для этого край направил 54 заявки для участия в федеральной программе. Победители, отобранные на 2024, 2025 и 2026 годы, станут известны уже в ближайшее время. А до конца 2023 года будут заключены соглашения на работы в 17 отобранных школах, где ремонт будет завершен в ближайшие два года.

В грядущем сентябре все школы ожидает переход на обучение по федеральным основным образовательным программам с 1 по 11 класс. Помимо обновленных программ по обществознанию, литературе, окружающему миру, географии и истории, в образовательный процесс внедрен новый обязательный модуль «Начальная военная подготовка», включенная в курс ОБЖ. Кроме того, школьники вернутся к изучению черчения.

Глава региона подчеркнул, что комплексная модернизация содержания образования осуществляется в соответствии с поручениями главы государства.

- В новом учебном году старшеклассники будут изучать историю России по новейшим учебникам, где раскрыта тематика СВО и роль нашей страны в освобождении Украины. В безусловном порядке мы должны обеспечить все без исключения школы края новыми учебниками по истории. Поэтому прошу министерство финансов края поддержать просьбу минобрнауки о выделении дополнительных средств на издание.

Не оставили без внимания такой важный аспект, как обеспечение безопасности в образовательных организациях. К сентябрю весь персонал и сотрудники охраны должны получить новые инструкции и пройти соответствующие тренировки. Губернатор поручил подключиться к отработке тренировок руководителей МВД, ФСБ и МЧС.