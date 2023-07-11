IT-специалистов Хабаровского края приглашают за знаниями на форум Росмолодежи

Участников ждут образовательные и исследовательские направления. Фото: events.myrosmol.ru/

С 13 по 17 октября 2023 года во Владивостоке пройдет окружной образовательный форум «На волне». Цель большого события - погружение молодых дальневосточных специалистов в сфере информационных технологий в тематику и особенности таких направлений, как игрофикация, креативная индустрия и гик-движение. Желающие принять участие специалисты из Хабаровского края могут подать заявку на регистрацию до 10 августа.

Форум, организованный силами платформы «Росмолодежь. События» Федерального агентства по делам молодежи, предлагает участникам два образовательных трека: «Успешный успех», полезный для специалистов по продвижению проектов, а также «Первому игроку приготовиться», в рамках которого свои знания прокачают специалисты, работающие с мотивацией людей и в сфере event. А для молодых людей, удачно совместивших основную деятельность и любимое занятие, будет работать третий исследовательский трек «Теория большого гика».

Получить новые знания и навыки местные специалисты смогут и в пределах родного Хабаровского края. С 12 по 13 октября в Комсомольске-на-Амуре состоится VI Общероссийский конгресс инженеров. Сотрудникам, задействованным сегодня на градообразующих предприятиях Хабаровского края, предлагается поучаствовать на нескольких площадках на выбор: безопасность и охрана труда, роль молодежных общественных представительных органов на предприятиях, технологии импортозамещения. А во втором блоке студенты и старшеклассники Города юности представят свои проекты на техническом фестивале инновационного молодежного творчества и робототехники. Регистрация начнется 1 сентября 2023 года.

Там же, в Комсомольске, в декабре пройдет фестиваль в рамках технического олимпиадного движения - «Технофест». Масштабное событие призвано привить подрастающему поколению интерес к техническому творчеству.