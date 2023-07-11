Поесть сало нерпы и искупаться в грязи: что приготовила суровая и невероятная Колыма для искушенного туриста

Колыма потрясает своим величием и просторами. каждый уголок здесь как природная достопримечательность Фото: туристический портал Магаданской области

Чтобы оказаться один на один с самой северной природой Дальнего Востока, стоит непременно съездить на Колыму. Здесь взору открывается завораживающая и безграничная гладь Охотского моря, на побережье вальяжно располагается столица, а за спиной у города непроходимая тайга и дальше - тундра. Места здесь уникальные, величественные, чего стоят только бухты и мысы, птичьи базары и крутые скалы, а морепродукты - вообще как отдельный вид наслаждения. Туризм на востоке страны очень неординарный, но самобытный, и хотя бы раз посетить эти места должен каждый путешественник.

КОРЕЙСКИЙ КЛЮЧ

Интересный факт: такое название место получило потому, что несколько десятков лет назад здесь задерживались корейцы. Они возвращались с колымских приисков и оставались тут жить. Здесь можно наблюдать за тюленями и найти остатки взорвавшегося парохода.

Корейский ключ Фото: туристический портал Магаданской области

Начать путешествие по Колыме стоит с областного центра. Именно в Магадане берут начало многочисленные экотропы и уходят к сопкам. Знакомиться с регионом лучше всего с трека на Корейский ключ. Это один из самых простых, но популярных маршрутов. Топать всего пять километров, а пейзажи при этом - умопомрачительные. Туристы смогут посмотреть, как морские птицы кормятся мелкой рыбой, а тюлени греются на камнях. С ключа открывается вид на бухту Нагаева и на «Морские ворота Колымы».

Корейский ключ Фото: туристический портал Магаданской области

ЧЕРНЫЙ КЛЮЧ

Интересный факт: спуск к Черному Ключу гораздо круче подъема. А с высоты можно увидеть уникальную картину - как туман стелется по морю, затем словно волной накрывает город и после растворяется. Это зрелище поистине завораживает.

Черный ключ Фото: туристический портал Магаданской области

В качестве размеренного и спокойного маршрута можно выбрать поход в долину Черного ключа. Здесь на крутых скалах рассиживаются сотни птиц, а место называют не иначе, как птичий базар. С высоты ключа взору открывается вся бухта Гертнера, полуостров Кони и видны скалы Монах и Три Брата. Идти по этому чуду природы придется почти восемь километров.

МЫС ОСТРОВНОЙ ИЛИ ПТИЧИЙ

Интересный факт: у мыса два названия, второе - Птичий - связано с тем, что на обрывистых скалах живут чайки и бакланы, а их «городок» называют тоже птичьим базаром.

Островной мыс Фото: туристический портал Магаданской области

Мыс Островной - это место для пеших походов, причем с возможностью остаться заночевать в палатке. Правда, времени на поход уйдет много, зато на закате здесь очень романтично - скалы выглядят таинственно и красиво.

ПОЛУОСТРОВ СТАРИЦКОГО

Самая высокая точка полуострова - Марчеканская сопка. С этого ракурса можно иначе взглянуть на Магадан и на бухты. Высота ее почти 705 метров, а место идеально подходит для пеших прогулок.

Остров Талан и сотни парящих чаек Фото: туристический портал Магаданской области

КАМЕННЫЙ ВЕНЕЦ

Интересный факт: название место получило потому, что скалистый останец очень похож на корону, сам венец является этаким негласным символом Магадана.

Каменный венец Фото: туристический портал Магаданской области

Путь к Каменному венцу лежит через густой лес и кочкарную тундру, а по пути встречаются большие грибные и ягодные поляны. Это место примечательно тем, что на конечной точке можно найти древнекорякскую стоянку, где на валунах сохранились надписи моряков столетней давности.

Остров Завьялова Фото: туристический портал Магаданской области

ГОРА КАРАМКЕНСКАЯ КОРОНА

Интересный факт: вокруг Карамкенской горы поясом встали небольшие медно-красные и оранжево-желтые горы, такой цвет они получили из-за выветривания алюминиевых и железных пород. Поэтому место называют еще колымским Марсом.

Карамкенская гора - это 30-метровая каменная башня, которая внешне напоминает корону, расположилась она в 120 километрах от города. Эта красновато-коричневая скала величественно возвышается над голыми безлесыми вершинами.

Природа Колымы - нетронутая, дикая и великая. В этой части страны чистейший воздух, приехать сюда можно ради оздоровления души и тела. В глубине гор и сопок спрятался курорт «Талая», он известен своими термальными источниками и целебными грязями. По праву этот уголок считается уникальным местом, аналогов которому нет в мире.

МОРСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ И ОВЦЕБЫКИ

Особое место отводится морскому туризму на Колыме. Близость Охотского моря дает множество вариантов отдыха.

- Из бухты Нагаева можно пройти к мысу Замок и с воды посмотреть на Каменный Венец, дальше пройти к мысу Чирикова и посмотреть на маяк. Отсюда можно обойти полуостров Старицкого с левой стороны - пройти бухту Тихую и Светлую, Орлиную и Жемчужную, пройти через Красный водопад к бухте Батарейной, а оттуда мимо скал Три Брата и Монах пойти в бухту Гертнера. А если от мыса Чирикова пойти вправо - откроются виды на мыс Островной с шумными и многочисленными птичьими базарами и остров Недоразумения с лежбищами сивучей. Оказаться на необитаемом и диком острове, вдоволь порыбачить, посмотреть на сивучей, косаток и нерп можно на острове Завьялова, - поведали в туристском информационном центре Магаданской области.

Еще Остров Завьялова Фото: туристический портал Магаданской области

Остров Завьялова - еще одно крутое место на Колыме. Это самый большой остров, и здесь, между прочим, впервые был проведен уникальный для России эксперимент по переселению на остров арктических овцебыков. До этого они обитали только на Ямале и на севере Якутии. Теперь же их место жительства здесь.

ТАИНСТВЕННЫЙ ПРИЗРАК КАДЫКЧАН

Помимо умопомрачительных природных достопримечательностей, на Колыме есть еще много чего, что стоит посмотреть. Например, обязательно стоит съездить в брошенное село-призрак Кадыкчан. Это село не жилое, но дома хорошо сохранились с советских времен. Здесь осталось огромное количество артефактов из прошлого - предметы быта, старые вывески и даже одежда. Стены зданий исписаны, а атмосфера здесь практически как в Сайлент-Хилл - таинственная и немного пугающая.

В ГОСТИ К ИСТИННЫМ СЕВЕРЯНАМ

Посетить обязательно Северо-Эвенск. Этнокультурный центр «Хэкет» - место погружения в быт малочисленных народов, с настоящей ярангой и живыми оленями. Здесь туриста угостят национальными блюдами и пригласят остаться и посмотреть, как живут северяне.

Быт северных народов Фото: туристический портал Магаданской области

Еще одно важное место - поселок Палатка. Интересный факт - в поселке так много фонтанов на душу населения, как ни в одном другом городе мира.

ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО МАГАДАНУ И ПРОМЫТЬ ЗОЛОТО

Да-да, именно здесь проходит тот уникальный фестиваль «Старательский фарт», где люди моют золото на скорость. Традиционно он проходит летом, в июле, когда погода благоволит.

Маска скорби Фото: туристический портал Магаданской области

Приехать на Колыму и не погулять по Магадану - преступление. В городе куча самых разных мест, которые обязательны к посещению. Чего стоит одна только Маска скорби. К слову, даже индийских гостей сюда приводили похвастаться величественным памятником.

Природные богатства Колымы Фото: туристический портал Магаданской области

ГАСТРОТУРИЗМ НА КОЛЫМЕ

Магадан находится на побережье Охотского моря, а значит, морепродукты здесь в изобилии. Местных, конечно, не удивить колючими крабами, креветками, водорослями и морским виноградом, а вот гости уплетают все это с большим удовольствием. Самая популярная рыба здесь - палтус, хариус, кета, мальма, камбала, корюшка. Деликатес - красная икра.

Подают готовые блюда из морских даров практически везде. В некоторых ресторанах есть даже редкости - сало нерпы, строганина из муксуна, юкола из кижуча и нерки. Из дикого мяса гости предпочитают полакомиться оленем, лосем.

На Колыме очень много живности Фото: туристический портал Магаданской области

Блюда из нерпы нехитры в приготовлении, мясо достаточно хорошо проварить и протушить. По вкусу оно напоминает дикую утку. А вот сало нерпы готовят по своим рецептам, некоторые его обильно смазывают чесноком, специями и подмораживают, прежде чем употреблять. К слову, жир нерпы очень полезен для организма человека.

Строганина из муксуна - отдельное лакомство. Рыбка подмораживается, а затем нарезается стружкой, кусочки макаются в соусы, или просто в соль с перцем, и отправляются в рот. Вприкуску с черным хлебом это блюдо невероятно вкусное, но на любителя.

Любые морепродукты туристы могут приобрести в качестве гостинца, в магазинах их тщательно завакуумируют или упакуют в крафтовую бумагу.

Домик для нерп и тюленей Фото: туристический портал Магаданской области

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?

Набор туриста, отправившегося на Колыму летом, довольно стандартен. Для пеших прогулок необходимы треккинговые ботинки, палки, ветро- влагозащитная одежда, футболка, флиска (погода, особенно в горах, может меняться моментально), шапка или бандана, кепка или панама, репеллент, средства безопасности (шумовые и световые сигналы, отпугивающие диких зверей).

Для морской прогулки важно брать теплые вещи и головные уборы. А также непромокаемую куртку с капюшоном. На Колыме очень ветрено, особенно в море.

СКОЛЬКО СТОИТ ТУР НА КОЛЫМУ

Прежде чем отправляться в путешествие, стоит посмотреть и выбрать свой собственный тур. Это можно сделать на сайте турцентра области. Перелет на одного взрослого из Хабаровска в Магадан стоит около 15-16 тысяч рублей. Из Москвы добраться до Колымы можно за 12 тысяч рублей. Сколько турист потратит на морепродукты - дело каждого, но если хочется и самому попробовать всего, и закупить гостинцев, то придется выложить 30-50 тысяч рублей. Туда же можно включить стоимость самих туров, например, каждая экскурсия стоит от 10 тысяч рублей и выше ориентировочно, поэтому подбирать необходимо все индивидуально. В целом съездить на Колыму дней так на 10, продегустировать морепродукты, закупиться гостинцами и побывать в самых крутых местах можно примерно за 150-200 тысяч рублей.

Материал подготовлен на основе информации, предоставленной туристическим информационным центром Магаданской области. Актуальные туры и маршруты можно посмотреть на сайте учреждения.

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