«29 лет назад она забыла о моем существовании»: чем обернулись поиски биологической матери для жительницы Хабаровского края

В 16 лет Ирина Сафронова узнала, что ее воспитывали приемные родители Фото: Предоставлено героем публикации

Мама, две сестры, один брат и множество родственников - Ирина Сафронова из села Троицкое нашла биологическую семью. В 16 лет девушка узнала, что ее воспитывали приемные родители. Еще девять лет ушло на поиски другой семьи. Все изменило свидетельство о рождении с фамилией Саватеева.

У Ирины двое детей Фото: Предоставлено героем публикации

БОРЗЯ

Анна и Андрей Сафроновы из села Троицкое очень хотели детей, но врачи вынесли женщине страшный вердикт: невозможно. Пройдя через все стадии депрессии и инстанции, супругам разрешили взять на воспитание малышку. Сафроновы решили, что ребенок будет из родного города Андрея - Борзя (Забайкальский край). Там 14 марта 1994 года мать отказалась от новорожденной девочки.

Биологическая мама Ирины Сафроновой Оксана в молодости Фото: Предоставлено героем публикации

Анна и Андрей назвали малышку Ириной, дали свою фамилию, воспитывали в любви и заботе. Позже появился брат, как оказалось потом, его тоже усыновили. Шли годы, девочка росла и даже не подозревала, что ее родители - не родные. Но в небольшом поселке, где все друг друга так или иначе знают, ползли слухи.

Ирина Сафронова в детстве Фото: Предоставлено героем публикации

Ирину начали дразнить приемной в пятом классе. Тогда девочка напрямую спросила у мамы так ли это. Женщина отмахнулась: «Не обращай внимание». Обескураживающую правду своим детям Анна открыла лишь в 2010 году. Женщина предлагала найти биологических родителей Ирины, но та отказалась: не хотела ничего знать о другой семье. Спустя полгода мама умерла, унеся с собой все тайны происхождения приемных детей.

- Сначала было тяжело, не могла понять и принять, бунтовала. В подростковом возрасте у меня был сложный характер. Но при этом мое отношение к приемным родителям и брату никак не изменилось: они - моя семья, они меня воспитали и дали мне все. Со временем стало интересно посмотреть и познакомиться со своими биологическими родственниками, поэтому начала искать, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Ирина Сафронова.

СЕСТРИНСКОЕ ОСУЖДЕНИЕ

Параллельно в Забайкалье росла старшая сестра Ирины Марина. Ее воспитывали бабушка и дедушка. Мама с ними не жила, но принимала участие в становлении дочери. Почему так сложилось - семья не очень хочет рассказывать. Марине не помнит, что мама была беременна, до десяти-11 лет она вообще не знала, что у нее есть сестра.

Старшая сестра Ирины Марина в детстве Фото: Предоставлено героем публикации

- Был разговор с тетей, она мне и сказала, что мама отказалась от ребенка, но год точный не вспомнила. В имени, говорила, точно буква «и» была. Вроде как Вика. Ну я и думала, что сестру так и зовут. Желание найти ее появилось сразу, мне очень хотелось тогда, чтобы в семье был младший ребенок. К матери сначала было осуждение, но с возрастом поняла, что разные бывают ситуации, - поделилась с «КП» - Хабаровск» Марина, биологическая сестра Ирины Сафроновой.

В 21 год девушка попросила подругу из Борзи сходить в роддом и спросить про сестру. Естественно, информацию никто не раскрыл - тайна усыновления, да и постороннему человеку вряд ли бы кто-то что-то рассказал. Главный врач роддома согласился предоставить документы Марине, при условии, если она придет лично и докажет родство с матерью. Девушка так и не доехала - появились свои дети.

У старшей сестры Ирины трое детей Фото: Предоставлено героем публикации

САВАТЕЕВА

На принятие ситуации с приемными родителями и поиски биологической семьи у Ирины ушло еще девять лет. В 2019 году она получила свидетельство о рождении из города Борзя, где была указана ее фамилия при рождении - Саватеева. Девушка кинула клич в местных соцсетях: «В 1994 году родилась девочка с такой фамилией, откликнитесь». На связь вышла одна из знакомых биологического отца, которая открыла Ирине 25-летние секреты.

- Я не знала, как реагировать! Она рассказала мне о том, что биологический отец был ловеласом, часто сидел в колониях и давно умер, что у меня есть брат, дала его номер. Когда мы с ним созвонились, было ощущение: 100 лет друг друга знаем. Он рассказал о сестре по отцу, она меня нашла, но с ней мы так ни разу и не пообщались, - продолжает Ирина.

Ирина Сафронова смогла наладить контакт с биологической старшей сестрой, но с мамой пока не удается Фото: Предоставлено героем публикации

Через двоюродную тетю девушка вышла и на биологическую сестру Марину. Она старше на три года, живет в Забайкалье, растит троих замечательных деток. Потом состоялся непростой разговор с биологической матерью Оксаной.

- Для меня этот человек был предатель. Когда мы с ней разговаривали, мне хотелось прояснить много вопросов. Самый главный - почему она так поступила? Оксана сказала так: «Как со мной поступили, так и я с тобой». Ее беременную бросил мой биологический отец, - делится девушка.

НУЖНО ПОПРОБОВАТЬ

- Конечно я была рада, когда нашла всех! Эмоций было так много, что не понимала, как к этому относиться. Ну, это не передать словами. Сразу стало интересно, на кого похожа. Все говорят, разрез глаз биологического отца, а в целом - пошла в семью Оксаны, - продолжает Ирина.

Радость от обретения биологической семьи сменилась обидой. Ирина по понятным причинам была зла на Оксану, ругалась с сестрой. Со временем девушка успокоилась и начала отпускать негативные эмоции. Так у нее получилось наладить контакт с Мариной и стать с ней настоящими сестрами. С биологической мамой ситуация сложнее: Ирина несколько месяцев назад позвонила ей вновь.

Ирина старается наладить общение с биологической матерью Фото: Предоставлено героем публикации

- Я переборола себя и сделала первый шаг. Когда разговаривала с Оксаной, чувствовала какое-то тепло и что-то родное, не знаю, как объяснить. Она в основном молчала, сказала только, что меня очень много времени не было в ее жизни. Как будто дала понять: 29 лет назад она забыла о моем существовании. Теперь я ее понимаю теперь, ведь у каждого человека есть свои ошибки. Хочу попробовать наладить контакт, может, что-то получится. Оксана и сама об этом говорит, хочет меня увидеть, - говорит Ирина.

Биологическая мама Ирины Сафроновой живет в Забайкалье Фото: Предоставлено героем публикации

Общение между биологическими матерью и дочкой пока только в мессенджерах. Фотографии детей, стандартные: «Привет, как дела?». Инициатором выступает Ирина. Она расстраивается, когда Оксана не задает ответные вопросы, а равно - не интересуется жизнью девушки. Повлиять на ситуацию не может и Марина.

- Мама особо на эту тему не разговаривает. Я как-то задала ей вопрос, почему она отказалась от Иры, но она мне ничего на него не ответила. Можно сказать, мама никак не отреагировала на новость о том, что нашлась ее младшая дочь. Она, видимо, не жалеет о своем том поступке. Мама говорит, что не растила Ирину, поэтому не знает, как себя вести. И я ее понимаю. И Ирина понимает. Но мама не отрицает: может все и наладится потихоньку, - говорит Марина

Старшая сестра Ирины Марина с детства знала, что она не единственная дочь в семье Фото: Предоставлено героем публикации

За четыре года воссоединения семьи так и не случилось. Дети, работа, временами непростое финансовое положение - бытовые проблемы не позволили биологическим родственникам встретиться. Но все очень этого хотят, глядишь, и чувства проснутся. Ирина и Марина представляют, как плачут, обнимая друг друга.

- Я была безумно рада, когда Ирина мне написала: «Привет, я твоя сестра». Сначала она вышла на двоюродную тетю, потом уже связалась со мной. Сперва насторожилась, думала, мошенники, ну мало ли. Но во время разговора поняла, что это действительно она. Что-то родное почувствовала сразу. И очень хочу встретиться, это обязательно произойдет, я верю, - поделилась Марина.

«ПАПА, МНЕ ТЕБЯ НЕ ХВАТАЕТ»

Параллельно в жизни Ирины развивается другая драма. Девушка окончательно потеряла связь с приемным отцом Андреем, которого до сих пор считает родным. Она считает, что это произошло из-за его новой жены, которая не хочет принимать Ирину в семью. А папа боится потерять супругу, жертвуя дочерью.

- После смерти мамы в 17 лет я ушла из дома. Он привел свою новую жену, я пыталась протестовать, но потом поняла, что это бессмысленно. Тогда отец купил мне платье на выпускной и больше мы не разговаривали. Для всего поселка он делает вид, что меня не знает. Хотя все в курсе, я его дочь, - с комом в горле говорит Ирина.

Ирина потеряла связь с приемным отцом и очень хочет восстановить общение Фото: Предоставлено героем публикации

Девушка сама не пытается установить контакт: боится навредить. Были идеи и постучаться в дверь с предложением поговорить, и подкинуть эмоциональное письмо. Ирина не хочет высказывать претензии или ругаться с отцом, она желает расставить все по своим местам, чтобы закрыть гештальты.

- Мне очень не хватает папы. Я бы хотела с ним поговорить наедине, все обсудить и отпустить. Да даже на пляж у Амура выбраться, сесть и излить душу: я - ему, он - мне. Мы взрослые люди и можем решить все разговором. Может, папа увидит, поймет, как мне без него непросто, и мы сможем возобновить общение. Я об этом очень мечтаю, - делится Ирина.

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