Михаил Дегтярев обсудил развитие экономики с главой Нанайского района

Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с главой Нанайского района Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с главой Нанайского района Николаем Сафроновым, чтобы обсудить перспективы развития экономики муниципалитета, проблемы и пути их решений.

- Активно поддерживаем вас по всем краевым программам, в части образования, модернизации электросетей. На территории района реализуется крупнейший инвестпроект - Малмыжский ГОК, который мы будем запускать в 2024 году. Хочу в вашем лице поблагодарить всю вашу команду и жителей района за слаженную работу в непростое время, - отметил Михаил Дегтярев в начале встречи.

Николай Сафронов озвучил основные направления для развития экономики района. Одно из них - бизнес. Сейчас в муниципалитете всего 310 предпринимателей. Глава района считает это направление перспективным для роста.

Среди насущных проблем - дефицит квалифицированных работников. Кадров не хватает, несмотря на реализацию федеральных, национальных и региональных проектов. Но работа в этом направлении уже идет. Так, в рамках флагманской инициативы «Интересная работа, достойная зарплата» реализуется крупный инвестпроект ООО «Амур Минералс» - «Освоение «Малмыжского золотомедного месторождения». На его реализацию в бюджете заложено 315,5 миллиарда рублей, но освоено пока около половины суммы.

Укрепление экономики района невозможно без развития транспортной инфраструктуры. Поэтому муниципалитеты участвуют в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» и в федеральном проекте «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях». Кроме того, некоторые дороги краевого и муниципального значения приводят в порядок на средства из регионального бюджета. Только за последние три года край выделил 26 миллионов рублей на ремонт и содержание транспортной инфраструктуры.

- В этом году подана заявка на проведение капремонта дороги «Подъезд к селу Джари» в 2024 году и плановый период 2025-2026 годов. Минсельхоз России включил объект в перечень дорог, допущенных к распределению субсидий, - доложил главе края Николай Сафронов.

На встрече внимание уделили и туристической отрасли. Здесь есть чем удивить гостей. Это и природные ресурсы, и культурные объекты, и уникальные традиции, с которыми будет интересно познакомиться каждому. В районе работают краеведческий музей, межпоселенческий центр нанайской культуры, нацпарк и Анюйский рыбоводный завод. В рамках госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» району выделена субсидия в размере 200 тысяч рублей на проведение событийных мероприятий. Благодаря этим деньгам состоялся фестиваль народного творчества «Соцветие культур», ставший частью туристического проекта «Дни районов Хабаровского края».

По мнению губернатора, Нанайский район недостаточно активен в вопросах привлечения финансирования. Механизмы господдержки разработаны для того, чтобы сгладить разницу в уровне жизни населения крупных городов и небольших населенных пунктов. Нужно только выбрать подходящую программу и стать ее участником.

Среди других тем, поднятых во время рабочей встречи, - состояние системы образования, ЖКХ, подготовка к отопительному сезону и развитие других отраслей. В целом губернатор положительно оценил работу Николая Сафронова и его команды.

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