Одноклассники эксклюзивно покажут фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»

«Славянский базар в Витебске» Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Социальная сеть Одноклассники проведет серию трансляций международного ежегодного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Прямой эфир 32-го фестиваля можно будет посмотреть из любой точки мира в высоком качестве эксклюзивно в ОК с 11 по 17 июля. В прошлом году трансляции «Славянского базара в Витебске» в соцсети посмотрели более 10,5 миллиона раз.

Посмотреть торжественное открытие вместе с гала-концертом и церемонией закрытия пользователи ОК смогут в официальной группе «Славянского базара в Витебске». Им также будут доступны серии эфиров с Международного конкурса исполнителей эстрадной песни, Международного детского музыкального конкурса и пресс-конференции со звездами, которые ответят на популярные вопросы гостей фестиваля о своем творчестве. Среди артистов: Стас Пьеха, Дмитрий и Юрий Маликовы, Этери Бериашвили и многие другие.

Специально к мероприятию группа фестиваля выпустила тематические рамки, которые помогут пользователи выразить свое причастие к мероприятию и рассказать о нем своим друзьям.

Одноклассники регулярно поддерживают культурные проекты и фестивали, чтобы больше пользователей могло приобщиться к крупным мероприятиям. Так, например, в октябре 2022 года ОК и Российская государственная детская библиотека провели серию трансляций фестиваля #ЗнайЧитайФест со спектаклями, презентациями детских книг и встречами с писателями и художниками. А в апреле 2023 года ОК показали эксклюзивные прямые эфиры матча за звание чемпиона мира по шахматам.