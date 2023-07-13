Михаил Дегтярев принял участие во Всероссийском молебне о Победе в Хабаровске

Михаил Дегтярев принял участие во Всероссийском молебне о Победе Фото: Егор Тимошенко

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев присоединился к Всероссийскому молебну о Победе. Он прошел на Комсомольской площади, где расположен Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери. Краевая столица стала одним из 100 городов России, где была организована подобная акция. Она прошла при поддержке правительства РФ и Русской Православной Церкви.

Акция взяла начало 6 мая в Москве после Патриаршего богослужения в Георгиевском храме на Поклонной горе. В рамках мероприятия спустя несколько месяцев мощи святого великомученика Георгия Победоносца доставили в Хабаровск. Ковчег со святыней был помещен в центре Комсомольской площади, где проходил молебен. Его провел митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Среди присутствующих был губернатор Михаил Дегтярев, врио командующего ВВО Михаил Савич, мэр Хабаровска, военнослужащие, почетные гости и клирики Хабаровской епархии.

Проведя молебен, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий обратился к тем, кто собрался на площади. Он напомнил им о великих победах русских воинов, которые были одержаны под покровительством святого Георгия Победоносца.

- Враг рода человеческого всегда завидовал Руси, и ополчался не раз, объединяя силы. Но Русь всегда устояла, потому что была в единстве и служила Богу, - сказал митрополит Артемий.

Михаил Савич также выразил уверенность в профессионализме российской армии. Со словом в поддержку военнослужащих выступил и глава региона, подчеркнув важность борьбы за сохранение основ Русского мира. Он пожелал всем воинам здоровья и победы.

- Как и многие годы назад, сегодня наши воины ведут борьбу с мировым злом. И сегодня мы молимся всем краем о победе нашего солдата. Мы желаем здоровья, боевой удачи, помощи Божией каждому защитнику Отечества. Мы боремся за сохранение русского языка, православной веры, освобождаем земли Малороссии, защищаем право называть «браком» союз мужчины и женщины. Правительство края вместе со всем народом подставляет плечо нашей армии, - сказал Михаил Дегтярев.

Ковчег с мощами святого Георгия Победоносца будут находиться в Хабаровске до 14 июля. Они доступны для поклонения с 8:00 до 20:00 в Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца прибыл в Хабаровск

Его доставили в аэропорт краевой столицы 12 июля (подробнее)