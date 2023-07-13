«Роснефть» продолжает исследование малоизученных уголков Арктики

Фото: Пресс-служба ПАО "НК "Роснефть"

Из порта Петропавловска-Камчатского стартовала масштабная научно-исследовательская экспедиция, цель которой - получить образцы пород шельфа из труднодоступных и малоизученных регионов Восточной Арктики. Беспрецедентные по объему научные работы включают стратиграфическое бурение в морях Чукотском и Восточно-Сибирском, а также исследования строения подводной породы в море Лаптевых. Многие исследования проводятся впервые в истории изучения российского Севера.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО 10 САНТИМЕТРОВ

«Судно оснащено передовыми технологиями российского производства, а также доукомплектовано системой навигационного позиционирования «Нэвис-5000», которая позволяет держать позицию для бурения скважин с точностью до 10 сантиметров при спокойной воде и в пределах до одного метра при штормовых нагрузках до трех баллов, - сообщил начальник экспедиции научно-исследовательского судна «Бавенит» Сергей Гирвич. - Бурильные компоновки сделаны из специальных сплавов, которые позволяют отбирать пробы грунта высокого качества и с высокой скоростью».

Фото: Пресс-служба ПАО "НК "Роснефть"

В ходе экспедиций «Роснефти» в 2020-2022 годах исследователям уже удалось получить керн севера Карского, Чукотского морей и моря Лаптевых - для каждого моря скважины были первыми в истории его изучения. Добытый материал служит источником информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород шельфа Восточной Арктики и прогнозирования состояния нефтегазовых систем региона.

«Это уже четвертый полевой сезон - судно стартует из Петропавловка-Камчатского и идет в Южно-Чукотское море еще до того, как откроется весь лед в Восточной Арктике, - уточнил руководитель проекта стратиграфического бурения нефтяной компании «Роснефть» Андрей Колюбакин. - В этом году судно специально дооснащено и с точки зрения технологии бурения стратиграфических скважин, и с точки зрения их геофизических исследований».

КЛЮЧ К ПОЗНАНИЮ НЕДР

Начавшийся полевой сезон будет для проекта самым продолжительным и насыщенным. Комплексная программа исследований, стартовавшая в начале летнего арктического сезона, продлится вплоть до конца года.

«Создание достоверной геологической модели любого региона - это ключ к познанию недр, в том числе к обнаружению новых месторождений нефти и газа, - говорит замдиректора департамента геологоразведочных работ «Роснефти» Николай Малышев. - Мы создаем достоверную геологическую модель региона. Специфика этой экспедиции в том, что мы планируем вскрыть с помощью стратиграфического бурения наиболее древние уровни разреза осадочного чехла, которые имеют сходство с аналогичными комплексами Аляски».

Фото: Пресс-служба ПАО "НК "Роснефть"

Комплексные лабораторно-аналитические и камеральные исследования керна ведут специалисты компании «Иннопрактика» в лабораториях геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

«Перед нами стоит задача получить информацию о возрасте этих пород, что позволит верифицировать геологическую модель арктического региона. И это очень важно для планирования любых работ на Крайнем Севере», - сообщил руководитель группы проектов «Иннопрактики» Роман Лукашев.