Едва не пошли ко дну вместе с лодками: в ЕАО спасли троих человек, сильно искусанных мошкой и комарами

Обе лодки туристов затонули, причина пока неизвестна Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Безответственность едва не привела к трагедии в Еврейской автономной области. Туристы отправились на сплав и по какой-то причине не зарегистрировали свой маршрут. На реке у экстремалов случилось ЧП.

Туристическая группа состояла из троих мужчин. Они вышли на сплав на реку Бира и не сообщили об этом в МЧС. Сначала все шло хорошо, в какой-то момент экстремалы потерпели крушение.

Обе лодки туристов затонули, причина пока неизвестна. Ко дну пошли все вещи, припасы и снаряжение. Спасти удалось лишь один телефон. С него-то мужчины и запросили помощь.

- Спасатели обнаружили туристов в трех километрах ниже от обозначенного места. Они были сильно искусаны гнусом, один из них без одежды, - рассказали в пресс-службе главка МЧС России по ЕАО.

Сотрудники ведомства накормили экстремалов и напоили чаем. Спасатели одолжили мужчинам куртки и трико, наказали в следующий раз регистрировать маршрут. Пострадавших доставили в Биробиджан, от медицинской помощи они отказались

Регистрация туристических групп необходима для того, чтобы в случае ЧП спасатели могли быстрее определить зону поисков и не тратить время на прочесывание лесов и акваторий водоемов. Процедура бесплатная, пройти ее можно на сайте МЧС. Заявку рекомендуется подавать за десять рабочих дней до начала путешествия.

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