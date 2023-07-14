Огонь прошел в регионе уже почти 100 тысяч гектаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще немного, и площадь охваченных огнем лесов в Хабаровском крае достигнет отметки в 100 тысяч гектаров. Цифра внушительная, обстановка в регионе очень напряженная. На 14 июля пламя прошло больше 96 тысяч гектаров. На тушение природных пожаров бросают огромные силы. По данным минлесхоза региона, только за минувшие сутки было обнаружено 8 новых пожаров, а ликвидировано 3.

Лесные пожары охватили тайгу Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Причиной увеличения числа пожаров стала жаркая и сухая погода, больше всего возгораний фиксируется в Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах. Здесь установлен самый высокий класс пожарной опасности - пятый.

За минувший день в регионе зафиксировали свыше 160 термических аномалий, все совпали с лесными пожарами. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

На севере и в центре региона жарко, а продолжительных дождей не ожидается Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В северных районах региона продолжают свое дежурство вертолеты МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Один из них в настоящий момент остается в Охотском районе, второй 12 июля был направлен в Николаевский район. Воздушные суда оказывают помощь специалистам лесоохраны в передислокации личного состава, доставке различных грузов к местам тушения пожаров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

За все дни дежурства вертолеты вылетали 68 раз. На места доставлены 240 десантников и привезено порядка 19 тонн грузов. 10 июля на заседании правительственной комиссии было решено ввести режим ЧС межрегионального характера в крае. Это значит, что к работе будут привлекаться дополнительные силы и средства.

В районах работает авиация Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По данным синоптиков, в центре и на севере региона нет продолжительных дождей. И в ближайшие дни осадков, которые охватили бы большие площади и помогли решить проблему, не предвидится. Дожди идут пока только на юге края.

Работа идет полным ходом Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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