Сергей Кравчук обсудил с жителями Хабаровска предложения по мастер-плану города

Сергей Кравчук принял участие в заседании Общественного совета Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял участие в заседании общественного совета по развитию города. Темой повестки стал мастер-план краевой столицы, цель которого - создать комфортные условия для жизни хабаровчан.

- Губернатор края Михаил Дегтярев представит мастер-план города Владимиру Путину в сентябре во время ВЭФ. Проект затронет буквально все сферы жизни - благоустройство, транспорт, культуру, экономику и прочее. В Хабаровске появятся индустриальные зоны, новые дорожные развязки, общественные пространства, преобразится внешний вид исторического центра. До 2030 года жители увидят кардинальные изменения в облике города, - сказал Сергей Кравчук.

При разработке мастер-плана учитывается мнение хабаровчан, о чем не раз говорил мэр. Проект постоянно дополняется новыми идеями жителей города. Уже сейчас рассматривается открытие крупнейшего в регионе художественного музея, появление межвузовского кластера и строительство самой протяженной набережной на Дальнем Востоке. Сергей Кравчук погружен в повестку работы общественных советов и лично общается с жителями, выслушивает их мнения и предложения.

Создание общественных советов - возможность определять будущее родного города самими жителями. С помощью этих образований хабаровчане смогут доносить до властей свое видение Хабаровска. Уже сейчас советы работают в каждом районе. Жители могут посещать заседания, чтобы вместе с представителями власти обсуждать вопросы благоустройства и развития инфраструктуры.

- За последние пять лет мы видим, что активность хабаровчан повысилась. Самый лучший индикатор вовлеченности - это программы, которые жители реализуют при поддержке властей: «Комфортная городская среда», ТОС, «1000 дворов». Я убежден, что будущее за такими программами, - сказал председатель совета по развитию Центрального района Юрий Березутский.

По словам спикера, одна из задач общественных советов - это встречи с жителями. Их нужно информировать о возможностях, о способах влияния на решение насущных проблем.

- Сегодня здесь прозвучала фраза: моя столица - Хабаровск! Полностью разделяю это убеждение. Верю, что это позиция всех неравнодушных жителей, и она важна для нас. Мы учитываем их мнения по всем важным для города вопросам. Я полностью поддерживал инициативу о формировании общественных советов. Только вместе с хабаровчанами мы сможем создать в городе атмосферу, комфортную для жизни, - добавил Сергей Кравчук.

Координировать работу всех общественных советов по развитию города будет председатель общественной палаты РФ Андрей Белоглазов. Встречи с хабаровчанами станут регулярными. Приглашения на обсуждения будут получать те, кто предлагает интересные проекты.

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