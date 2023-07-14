Забрали еду у собак: наглые медведи пришли в лагерь рабочих и отняли миски

Медвежий фудкорт по-дальневосточному Фото: Иван МАКЕЕВ

Кадры выхода наглой медведицы с потомством к людям взбудоражили общественность. Хищница и трое ее медвежат решили, что рабочий объект, где трудятся несколько мужчин и живут две собаки - местное кафе. Выйдя из леса, медведица направилась прямиком к ведрам с едой, очевидно, предназначенных для собак, и стала жадно поедать остатки пищи. Тут же к трапезе присоединились ее дети.

Такой визит не на шутку разозлил собак. Правда, одна из них быстро ретировалась, а вот вторая до последнего облаивала и пыталась прогнать бесстрашных хищников. Но не тут-то было, медведица в один момент резко рванулась в сторону собаки и махнула мощной лапой, и как только собака отскочила назад, бурая продолжила есть.

К счастью, собачку она не задела, а неугомонный пес все продолжал заливисто лаять и то приближаться, то отбегать от медведицы. В какой-то момент рабочие, видимо, вспомнили, как себя вести в таких ситуациях, и стали зажимать на спецтехнике клаксоны. Громкие и протяжные гудки, казалось, отпугнули зверя, медведица и малыши ринулись наутек, взобрались на пригорок, но далеко не ушли. Как только гудок затих, они стремглав бросились снова к ведрам и продолжили есть.

- Виталя, шуми! - кричит автор видеоролика и продолжает комментировать происходящее, называя медведицу обнаглевшей.

Кажется, по медведице даже видно, что внутри борются голод и инстинкт выживания. Испугано озираясь, она пыталась как можно быстрее съесть все, что было в ведре, поспевали за ней и медвежата. Как только Виталя снова зажал гудок, хищница рванула на сопку, а с ней и дети. На этом видео обрывается, информации о том, пострадал ли кто-то от лап хищницы, не поступало, вероятно, семейство просто прогнали.

Как утверждают авторы поста, дело происходило в Хабаровском крае. Однако Юрий Колпак, начальник управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края, информацию не подтвердил. Об этом инциденте пока ничего не известно. В комментариях же люди пишут, что, вероятно, это происходило на Сахалине, но информация, опять же, не подтверждена. При этом выходы медведей к людям систематически случаются, хищники идут за легкой добычей.

- Медведи выходили и будут выходить к людям, пока им есть чем поживиться. Пропитание они находят на дачах, в поселках, где люди оставляют мусор, отходы и еду, - говорит «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак.

К слову, к людям приходят не только медведи, но и амурские тигры. Совсем недавно в Хабаровском крае тигр напал на инспектора охотнадзора, который как раз шел по его следу. Тигр разгрыз ему ногу и затем отпустил. Инспектор выжил, но попал в больницу.

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