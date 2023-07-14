Погода в Хабаровском крае 15-16 июля 2023 года будет неустойчивой Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Хабаровском крае 15-16 июля 2023 года будет неустойчивой. Где-то регион окажется под влиянием циклона, где-то ожидается зной, где-то - прохлада. Кому готовиться к ливням, а кому к изнуряющей жаре - в нашем материале.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 15-16 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Прогноз на выходные в Хабаровском крае 15-16 июля 2023 следующий: юг региона попадет под влияние северокитайского циклона. Это означает, что здесь пройдут дожди, местами ожидаются ливни. Стоит быть готовыми к тому, что из-за непогоды затопит дороги и улицы.

Зато в центральных и северных районах региона погода на выходные в Хабаровском крае 15-16 июля 2023 года в основном без осадков. Местами все же вероятны дожди, но они будут кратковременными. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду.

Прогноз на выходные в Хабаровском крае 15-16 июля 2023 говорит о том, что ночные температуры воздуха будут в пределах 13-18 градусов, на севере - около 5-10 градусов. Днем хоть и облачно, но столбики термометров все равно доберутся до +22 +27 градусов.

- На севере будет теплее: здесь в горах температурный фон будет в районе +32 градусов. На побережье Охотского моря прохладнее - до 15-20 градусов выше ноля, - рассказал «КП» - Хабаровск» Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА ВЫХОДНЫЕ 15-16 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Прогноз в Хабаровске 15-16 июля 2023 года неоднозначный. В субботу, по словам синоптиков, будет без осадков, к вечеру возможен дождь. Ветер северо-восточный, ночью 2-8, днем - 5-10 метров в секунду. Температуры воздуха немного упадут. Ночью ожидается +14 +16 градусов, днем - около +24 +26 градусов.

Прогноз в Хабаровске на выходные 15-16 июля 2023 года на воскресенье говорит о вероятности кратковременного дождя. Ветер ночью 4-9, днем - 5-10 метров в секунду. Столбики термометров покажут аналогичные субботним температуры воздуха.