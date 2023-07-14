«Для нас главное, чтобы люди как можно скорее получили свои квартиры»: Сергей Кравчук проверил долгострои в Хабаровске

Глава города лично контролирует ход строительства домов-долгостроев Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вместе с Керимом Сунгуровым, зампредом краевого правительства, и с представителями прокуратур проверил, как идут работы на долгостроях города. В первую очередь власти отправились на улицу Кавказскую, здесь уже несколько лет дольщики ждут своих квартир. На объект зашел новый подрядчик, и работа возобновилась, сейчас здесь делают кровлю, монтируют внутренние сети и занимаются отделкой.

- Для нас главное, чтобы люди как можно скорее получили свои квартиры. - Совместная работа дает свои плоды. На таких объектах мы контролируем качество работ, в том числе, это делают и сами хабаровчане, которые ждут свои квадратные метры. Они видят, что за объектами ведётся наблюдение. И им становится спокойнее. Уверен, сообща мы - правительство региона, прокуратура и мэрия сделаем всё необходимое, чтобы проблема с долгостроями в городе была решена», - сказал Сергей Кравчук.

Керим Сунгуров отметил, что объект планируется сдать к концу года. Со своей стороны власти намерены посещать стройки каждые две недели, совместно они будут оперативно решать возникающие вопросы и исключать вероятность сдвижения сроков сдачи домов. Пока строители работают согласно плану.

Тандем мэрии и правительства работает эффективно. Это можно увидеть по строящимся социальным объектам, дорогам, скверам и паркам. За последние несколько лет краевая столица преобразилась, а мэр и губернатор делают все возможное, чтобы привлечь в город больше средств.

После долгостроя на Кавказской, делегация побывала на улице Салтыкова-Щедрина, на тех объектах, которые строятся уже почти 10 лет. Здесь дождаться жилья не могут около 900 семей. Завершить строительство планируют во втором квартале 2024 года. Благодаря общим усилиям мэрии, правительства и правоохранительных органов, объекты должны будут сдаться вовремя.

Контроль хода строительства для Сергея Кравчука – важная миссия. Так глава может оперативно реагировать на возникающие проблемы, и в случае, если подрядчик нарушает договоренности, выходить на край и правоохранителей. Помимо прочего, мэр сам живет в городе и каждый день видит все, что происходит, регулярно проводит объезды и инспектирует объекты.

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