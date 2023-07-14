Смертельный укус: почти шесть тысяч человек пострадали от клещей в Хабаровском крае

Энцефалит нашли только у двух процентов клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае продолжается сезон клещей. По данным на начало недели от укусов насекомых пострадали почти шесть тысяч человек: клещи присосались к 5 980 хабаровчанам. Среди которых 1 736 – это дети. Всем обратившимся за помощью провели серопрофилактику, то есть ввели иммунную сыворотку.

Энцефалит нашли только у двух процентов клещей – это 120 насекомых. А вот бореллиоз подтвердили у 52 процентов – 3 110 клещей.

- Зарегистрированы два случая заболевания весенне-летним клещевым энцефалитом и два случая подозрения на заболевание, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

К сожалению, зарегистрирован один летальный исход. От энцефалита умер подросток из Амурска. Прививки у него не было. В минздраве сообщали, что нужно провести исследования на точную причину смерти, но его результатов пока нет.

Всего в регионе обработали почти 2,4 тысячи гектаров территории – это 132 процента от плана. В первую очередь специалисты с вредными для насекомых веществами отправились в парки, скверы, места детского отдыха и туда, где любят гулять хабаровчане.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают: если вы нашли на своем теле клеща, срочно идите в больницу, чтобы там его сняли и проверили на инфекции. Сдать насекомое на анализы можно в нескольких лабораториях региона:

- ФБУН «Хабаровский научно-исследовательский институт микробиологии» Роспотребнадзора, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 2;

- сеть лабораторий «Юнилаб»;

- сеть лабораторий Invitro.

Прививку для профилактики можно поставить, если вы ее не делали раньше или не прошли полный курс вакцинации. Но сделать это нужно в течение четырех дней после укуса. Детям до 17 лет иммуноглобин вводят бесплатно.

Будучи на природе, каждый час осматривайте себя и друзей. Часто клещи «нападают» на тропинках в лесу, на берегах водоемов. Одежду лучше выбрать светлую и закрытую, заправляйте ее, а на голову наденьте косынку или капюшон. Неплохим вариантом станет использование спреев против клещей – их можно купить в аптеке. Не забудьте проверить питомцев, если вы брали их с собой, а на дачах всегда косите траву.

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