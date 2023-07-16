«Гектор с грустными глазами ушел навсегда»: под Хабаровском во время бури погиб амурский тигр-инвалид

На Гектора упало дерево, которое повалила буря Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

«Ну почему так не справедлива к нему жизнь….», - пишут пользователи в соцсетях об амурском тигре Гекторе. В детстве он едва не лишился возможности ходить и навсегда остался инвалидом. Год назад хищника перевезли в реабилитационный центр под Хабаровском.

ЖЕРТВА ВАНДАЛА

Гектор родился в 2019 году в передвижном зоопарке Оренбургской области. Малыш жил в вольере с матерью, пока в возрасте трех месяцев не стал жертвой нападения. Пьяный мужчина хотел порадовать возлюбленную и подарить ей тигренка. Вандал пробрался в зоопарк и оторвал половицы в вольере Гектора.

Любопытный тигренок проснулся и подошел к щели. Мужчина резко хватил маленького зверя за лапы и потянул вниз. Гектор завопил, проснулась его мама и намертво вцепилась в вандала. На шум сбежались сотрудники зоопарка, которые еле-еле вырвали человека из пасти тигрицы. Мужчину госпитализировали, он выжил и навсегда остался инвалидом.

Гектор родился в 2019 году, спустя три года он переехал на историческую родину Фото: Центр реабилитации диких животных "Утес"

Ограниченными в возможностях стал и Гектор. Специалисты пытались осмотреть малыша, но Тигрица несколько дней никого к нему не подпускала. Хищницу пришлось усыпить, чтобы добраться до котенка. За это время в организме подрастающего зверя начались необратимые процессы. Усугубил ситуацию тот факт, что в области не было специалистов по работе с крупными хищниками.

ПОСТАВИЛ «НА ЛАПЫ»

Выхаживать Гектора взялся ветеринар Карен Далакян из челябинского приюта «Спаси меня». Он имел опыт работы с тяжелыми травмами у амурских тигров. Доброту и заботу Карена до сих пор помнит хищник по кличке Жорик, который живет в реабилитационном центре под Хабаровском. В детстве тигру в небо попал осколок куриной кости. Началось заражение, чтобы спасти жизнь котенку, ему удалили часть тканей и костей.

Обследование Гектора показало разрывы коленных и тазобедренных связок и сухожилий. На местах разрывов образовались контрактуры. Начался долгий процесс реабилитации: массажи, уколы, занятия и так далее. Усилия ветеринаров дали свои плоды и тигр перестал чувствовать невыносимую боль. К нему вернулись аппетит и интерес к окружающему миру. Гектор стал обычным тигренком, только крепко стоять на четырех лапах он больше не мог.

Обследование Гектора показало разрывы коленных и тазобедренных связок и сухожилий. Фото: Карен Далакян

ДОМОЙ

Задние лапы хищника навсегда остались в положении полуприсяди. Тигр приноровился и это не доставляло ему большого дискомфорта. Специалисты решили, что на исторической родине Гектору будет лучше, процесс реабилитации - эффективнее. Поэтому в августе 2022 года зверя перевезли в Хабаровск, оттуда - в центр «Утес». Здесь в распоряжении тигра был огороженный кусок тайги. Постепенно он обжился, привык к климату и новым условиям. Но тайга его и погубила.

- В результате трагического случая погиб наш Гектор. Буря, которая прошла позавчера ночью в тайге, повалила дерево в вольере тигра. К сожалению, он не смог увернуться. Это тайга, и суровая непогода случается очень часто. Мы все очень переживаем, - сообщил глава реабилитационного центра «Утес» Эдуард Круглов.

Приют «Спаси меня» призывает людей «воздержаться от истерик» и негатива. Специалисты отметили, что гибель Гектора - первая трагедия за десятки лет работы фонда.

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