Выбросил в окно как мусор: мужчина ответит за убийство собаки в Хабаровске

Мужчина не признал свою вину, говорит: «Это не я». Тематическое фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровске в суд ушло дело мужчины, обвиняемого в живодерстве. Следствие считает, что он жестоко расправился с бездомной собакой. При этом хабаровчанин желал причинить животному мучения.

Олег (имя изменено - прим. ред.) в марте этого года выпивал и возвращался домой. В подъезде на Вологодской улице он увидел бездомную собаку, которой было около пяти месяцев. Мужчина по какой-то только ему известной причине забрал животное домой.

Но не для того, чтобы песик обрел хозяев. Олег не собирался растить, заботиться и воспитывать собаку. Мужчина на руках занес животное на балкон пятого этажа и скинул вниз. Пес ударился об асфальт и погиб на месте. Произошедшее увидели прохожие и сообщили в правоохранительные органы.

Пес ударился об асфальт и погиб на месте

Олега задержали, уголовное дело было заведено по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». Мужчина не признал свою вину, говорит: «Это не я». Поэтому мотивы хабаровчанина пока непонятны.

- Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы будет рассматривать Индустриальный районный суд, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Максимальное наказание по статье - до трех лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не может двигаться и часто дышит: мужчина вышвырнул щенка из окна многоэтажки в Хабаровске

В Хабаровске мужчина выкинул щенка из окна квартиры (подробнее)

Повреждены внутренние органы: в Хабаровске пытаются спасти щенка, выброшенного хозяином с балкона

У щенка, выброшенного в Хабаровске из окна, выявили внутренние повреждения и кровотечение (подробнее)