Днем столбики термометров будут показывать +28+35 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Хабаровском крае 17-21 июля 2023 года пойдет на улучшение. После пасмурных выходных в регионе выглянет солнце. Соответственно, повысятся и температуры воздуха. Правда, к концу недели на регион снова повлияет циклон.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ 17-21 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

- Погода сегодня (17 июня - прим. ред.) и в выходные была обусловлена областью низкого давления со слоистыми облаками. Шли небольшие моросящие дожди. Непогода закончится в ближайшие сутки. С завтрашнего дня (18 июня) на юге региона обстановка будет постепенно улучшаться, - сообщила в эфире РАДИО КП 988,3 FM главный синоптик хабаровского гидрометеоцентра Светлана Агеева.

Прогноз в Хабаровском крае на неделю 17-21 июля 2023 обещает семидневку без существенных осадков. Взлетят и температуры воздуха: днем столбики термометров будут показывать +28 +35 градусов. Самый сильный прогрев ожидается в солнечные дни.

Погода в Хабаровском крае 17-21 июля 2023 года к концу недели может испортиться. Есть вероятность, что дожди пройдут на севере региона, где бушуют лесные пожары. Сейчас здесь установилась сухая погода, и грядущий циклон может улучшить ситуацию с горящими лесами.

Прогноз в Хабаровском крае 17-21 июля 2023 года еще будет уточняться.