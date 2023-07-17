Днем столбики термометров будут показывать +28+35 градусов
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погода в Хабаровском крае 17-21 июля 2023 года пойдет на улучшение. После пасмурных выходных в регионе выглянет солнце. Соответственно, повысятся и температуры воздуха. Правда, к концу недели на регион снова повлияет циклон.
- Погода сегодня (17 июня - прим. ред.) и в выходные была обусловлена областью низкого давления со слоистыми облаками. Шли небольшие моросящие дожди. Непогода закончится в ближайшие сутки. С завтрашнего дня (18 июня) на юге региона обстановка будет постепенно улучшаться, - сообщила в эфире РАДИО КП 988,3 FM главный синоптик хабаровского гидрометеоцентра Светлана Агеева.
Прогноз в Хабаровском крае на неделю 17-21 июля 2023 обещает семидневку без существенных осадков. Взлетят и температуры воздуха: днем столбики термометров будут показывать +28 +35 градусов. Самый сильный прогрев ожидается в солнечные дни.
Погода в Хабаровском крае 17-21 июля 2023 года к концу недели может испортиться. Есть вероятность, что дожди пройдут на севере региона, где бушуют лесные пожары. Сейчас здесь установилась сухая погода, и грядущий циклон может улучшить ситуацию с горящими лесами.
Прогноз в Хабаровском крае 17-21 июля 2023 года еще будет уточняться.