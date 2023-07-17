Ученые Хабаровского края приняли участие в форуме будущих технологий

Форум прошел под девизом «Опережая время». Фото: Александр Балаганов

Россия, стремящаяся к мировому технологическому лидерству, прилагает усилия по консолидации государства, науки и бизнеса в вопросе развития и внедрения технологий. Один из способов достижения этой цели - форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», который прошел в 2023 году под девизом «Опережая время». В мероприятии, организованном Фондом Росконгресса при поддержке Министерства цифрового развития, приняли участие ученые из Хабаровского края.

Большое событие собрало на своей площадке более 1400 человек, из которых 750 - специалисты, представляющие российские и зарубежные учебные и научно-исследовательские учреждения.

По словам президента России, выступившего на пленарной сессии форума, экономика страны должна быть переведена на качественно новый уровень на основе больших данных. Поэтому для сохранения и усиления суверенитета необходимо создание системообразующей инфраструктуры, объединяющей в себе научные разработки, технологические и производственные решения.

Лидерство страны в ключевых отраслях возможно благодаря поддержке науки, повышению престижа статуса ученых и возобновлению программы мегагрантов. Так, например, в рамках форума впервые стартовала национальная научная премия «Вызов», по итогам которой ученые, инженеры и изобретатели с перспективными разработками будут удостоены денежной премии.

В Хабаровском крае, помимо федеральных мер поддержки науки, вводят также региональные поощрения. По поручению губернатора Михаила Дегтярева размер премии победителям конкурса молодых ученых за достижения в области научных исследований и разработок был увеличен в пять раз. Обладатель первого места теперь получит 100 тысяч рублей вместо 20 тысяч, занявший второе место получит уже не 15, а 75 тысяч рублей, а бронзовому призеру достанется 50 тысяч рублей. За 25 лет истории проведения конкурса в нем приняли участие более двух тысяч молодых исследователей.