Новые школы и детские сады открываются в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске активно развивается система образования. Открываются новые школы и детсады. Это особенно актуально в последние годы, так как население краевой столицы постепенно увеличивается, появляется необходимость устройства большего числа детей в образовательные учреждения.

За последние пять лет в микрорайонах «Березки», «Лазо - Краснодарская» и «Ю-Сити» открыто три детсада на 650 мест. Открываются группы для детей от двух месяцев, что позволяет молодым мамам раньше выходить на работу, не дожидаясь окончания отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

- Благодаря работе администрации города проблем с устройством ребенка в детсад на сегодняшний день нет, - сказала Ольга Кодина, директор МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-й воздушно-десантной бригады», председатель комиссии по образованию, молодежной политике, организации детского отдыха общественной палаты Хабаровска.

Работы по модернизации пищеблоков, бассейнов, спортивных игровых площадок детских садов позволили повысить качество дошкольных услуг и улучшить показатели здоровья дошкольников.

- Мы приводим образовательные организации к нормативным требованиям. Это и современная отделка помещений, и безопасность, и функциональное содержание, - добавила спикер.

Хабаровск стал первым городом в стране, который ввел в систему дошкольного образования работу логогопунктов. Это позволяет оказать коррекционную помощь более чем трем тысячам детей от трех до семи лет.

С 2018 года в Хабаровске открылись две школы на Подгаева и в микрорайоне «Ореховая сопка», каждая на 800 мест. В рамках софинансирования с краевым бюджетом в школе №58 был сделан капремонт.

- Администрация Хабаровска отвечает за оснащение и содержание образовательных организаций. Финансирование поступает как из городского, так и из краевого бюджетов, - комментирует Ольга Борисовна. - Например, в нашем лицее уже привели в порядок спортивный и малый спортивный зал. Ранее сделали капремонт пищеблока, но на этом работа не остановилась. Каждый год в столовой обновляется оборудование. Никаких проблем с его получением нет. Установлено качественное ограждение по периметру лицея. Проведено благоустройство территории, а скоро мы хотим выполнить его озеленение. В 2021 году мы заменили входную группу. Сейчас готовятся проекты по обновлению систем видеонаблюдения. Установим камеры с высоким разрешением. При этом все системы безопасности тоже находятся на бюджете города. Сюда же входят и тревожные кнопки, и пожарная система.

Система комплексной безопасности уже установлена в 15 учреждениях образования, но работа в этом направлении продолжается. Город участвует во всех региональных и федеральных программах.

В рамках развития спортивной инфраструктуры для школьников в городе появляются новые физкультурно-оздоровительные комплексы с футбольными полями, волейбольными и баскетбольными площадками, трибунами. С 2020 года такие объекты установили в школах №№ 24 и 80. Также стадионы, спортплощадки и хоккейные коробки появились в 10 учебных заведениях.

В Хабаровске активно развивается и цифровая среда. В последние годы много средств вложено в пополнение материальной базы учреждений.

- Благодаря программе «Цифровизация» многие школы, в том числе и наш лицей, получили новые интерактивные доски, которые работают автономно - как планшеты. Там есть абсолютно все программы по любым предметам, выход в интернет. Это очень удобно как для учителей, так и для учеников. Также в городе появились три мобильных компьютерных класса. Многие олимпиады и ВПР теперь проходят в электронном формате. Это позволяет более объективно оценить знания учеников и избавляет от кипы бумаг, - говорит Ольга Кодина. - Появилось большое количество онлайн-платформ, которые облегчают работу учителя. Школы Хабаровска активно пользуются сервисами «ЯКласс», «Учи.ру» и другими. Мы присоединились и к «Российской электронной школе», где дети могут самостоятельно изучить или повторить образовательные материалы.

В городе продолжается работа по созданию условий для детей с особыми возможностями здоровья. За последние три года в Хабаровске открыто три спецкласса для детей с расстройством аутистического спектра и тяжелыми нарушениями речи. Еще один такой класс откроется в новом учебном году в лицее «Звездный».

Благодаря партнерству городских властей и бизнеса на условиях безвозмездной аренды открыто три частных детсада. Частные инвесторы также помогли восстановить и ввести в эксплуатацию все школьные бассейны.

- Из бюджета города также выделяются средства на организацию летнего отдыха детей в пришкольных лагерях. А ребята из семей мобилизованных получают бесплатное питание. В целом в Хабаровске проводится масштабная работа в сфере образования, - подытожила Ольга Кодина.

Уже скоро в краевой столице появится еще несколько новых школ. Две из них на 1100 мест откроют в микрорайоне «Строитель» и в районе улицы Демьяна Бедного. На первом объекте уже завершен первый этап строительства, а второй планируют сдать до конца 2023 года. В микрорайоне «Ореховая сопка» будут построены школа на 2200 мест и детсад на 320 мест за счет бюджетного инфраструктурного кредита. Сдать эти объекты планируют уже в следующем году.

За счет средств краевого и городского бюджетов в 2023 году возведут детсад на 190 мест в районе Запарина и Амурского бульвара. А в 2024-м еще один детский сад на 140 мест начнут строить по улицам Служебной - Подгаева. Еще 100 дополнительных дошкольных мест создадут в ЖК «Петроглиф Парк». Город выкупит помещение под обустройство детсада, который планируют открыть до конца 2023 года.

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