Часами блуждала по тайге: чем закончились поиски пропавшей женщины под Комсомольском

73-летняя женщина в Комсомольском районе пошла в лес, потеряла дорогу и попросила помощи. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае в разгаре сезон сбора ягод и грибов. Люди уходят за дикоросами в тайгу, успешно возвращаются не все. Так, 73-летняя женщина в Комсомольском районе пошла в лес, потеряла дорогу и попросила помощи.

ПОТЕРЯННЫЙ ПУТЬ

Пенсионерка ушла в тайгу 17 июля рядом с поселком Пивань. Женщина собирала ягоду и поняла, что потерялась. Она пыталась своими силами выбраться из тайги, но ничего не вышло. Удалось лишь добраться до опоры ЛЭП.

Женщина решила не испытывать судьбу и позвонила в МЧС. На помощь пенсионерке выдвинулась дежурная смена спасателей на машине высокой проходимости с громкоговорителем и световым оповещением. Пока ехали, пытались дозвониться женщине.

АБОНЕНТ ЗАНЯТ

Спасателям нужно было уточнить детали того места, где находилась женщина. Ориентиры, звуки - все это помогло бы быстрее найти пенсионерку. Но ее номер был постоянно занят.

- Подъезжая к лесу, на остановке спасатели увидели одинокую пожилую женщину. Выяснилось, что это именно та «потеряшка», которую ехали искать в тайгу. После обращения в спасательную службу женщина начала звонить всем знакомым. Один из мужчин сориентировал ее и вывел на остановку, - рассказали в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

ЭТО ПОМОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ

Пенсионерка была в нормальном состоянии, лишь выбилась из сил. Помощь врачей ей не требовалась. Прибывшие полицейские отвезли женщину домой. В этом случае все закончилось благополучно, однако пенсионерка нарушила несколько главных правил: не сходить с места и не занимать телефонную линию, если повезло и есть связь.

- Если вы уже обратились в экстренную службу, то вам необходимо ждать их звонка. По телефону спасатели могут дать вам рекомендации, сориентировать на местности, уточнить местоположение и ориентиры, которые есть с вами рядом. Эти может значительно сократить время реагирования и поисков, и спасти вашу жизнь, - сообщил Евгений Грязнов, начальник поисково-спасательного отряда (Комсомольск-на-Амуре) главка МЧС России по Хабаровскому краю.

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