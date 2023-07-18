Дама раздора: двое мужчин жестоко избили человека из-за женщины в Хабаровске

Двух мужчин осудили за нападение и грабеж Фото: Борис КОКУРИН

Суд поставил точку в деле о нападении на мужчину, которое произошло в Первом микрорайоне Хабаровска в апреле 2022 года. Тогда трое неизвестных ворвались к нему домой и жестоко избили прямо в коридоре. Позже стало известно, что их толкнуло на такой поступок.

РЕВНОСТЬ ИЛИ НАРКОТИКИ?

Житель дома на Космической сидел дома, когда вечером в его дверь позвонили. Виталий (имя изменено - прим. ред.) открыл дверь и увидел на пороге незнакомого человека. Тот пригласил хозяина квартиры в подъезд на разговор. Мужчина неохотно вышел, а после заметил еще двух молодых людей, которые пришли «поддержать» товарища.

Разговор касался женщины. Незваные гости обвинили Виталия в том, что он не уследил за возлюбленной, которая по совместительству была их общей знакомой. Мол, она привязалась к наркотикам, пока общалась с ним. Потом и без того напряженный разговор перешел на крики. Одно мгновение, и хозяина квартиры рывком втолкнули в коридор и принялись избивать.

Интересно, что год назад, сразу после произошедшего, история звучала несколько по-другому: мужчины требовали от пострадавшего, чтобы тот прекратил отношения с женщиной. Тогда выдвигалась версия, что незваный гость - бывший партнер хабаровчанки, который пришел разобраться с конкурентом.

УШЛИ НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ

Пока Виталий приходил в себя после побоев, налетчики обыскивали его квартиру. Они решили прихватить с собой ценные вещи, общую стоимость которых позже потерпевший оценил в 35 тысяч рублей. Мужчины забрали смартфон, ноутбук и акустическую систему, а также прихватили документы, ключи от квартиры и куртку.

В тот же день Виталий сообщил о нападении и грабеже в полицию. Правоохранители быстро вышли на подозреваемых. Разжиться на украденном у преступников не получилось. Их поймали до того, как они успели все продать. Украденную технику и документы нашли в квартире одного из налетчиков.

ПРИГОВОР

После нападения была назначена судебно-медицинская экспертиза. Она установила, что Виталию причинили вред здоровью средней тяжести. Поэтому полиция завела уголовное дело по двум статьям: «Грабеж» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Обвинение предъявили двум молодым людям 23 лет, которые пришли выяснять отношения «за компанию».

- Они оба проживали в Кировском районе Хабаровска и оба ранее имели проблемы с законом. Один был судим за умышленное причинение вреда здоровью, кражу и убийство. Его выпустили из колонии в 2020 году. Другой обвинялся в кражах, грабежах и мошенничествах и тоже бывал в местах лишения свободы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время следствия фигуранты признали свою вину. Их взяли под стражу. Мужчины пробыли в СИЗО вплоть до оглашения приговора. Одному из них суд назначил лишение свободы на срок полтора года условно, а второму - три года колонии строгого режима.

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