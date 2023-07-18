Сергей Кравчук: «Сердце радуется, когда вижу заинтересованных жильцов»

Глава города поддерживает инициативных жителей, которые берутся за решение проблем Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Популярность территориальных общественных самоуправлений продолжает набирать обороты. Сегодня в Хабаровске зарегистрировано уже 269 ТОС, но буквально каждый месяц жители объединяются в новые самоуправления. Главная причина, по которой активные жители проявляют инициативу в создании ТОС - возможность участия в конкурсах с целью получения денежных средств, которые могут быть направлены в том числе на благоустройство придомовой территории.

Администрация оказывает поддержку как в создании ТОС, так и в реализации проектов, поэтому мэр Хабаровска Сергей Кравчук лично следит за преображением территорий города. На этот раз глава города осмотрел достижения ТОС Железнодорожного района, которые удостоились краевых и городских грантов.

ТОС «Лазо, 13» забирает гранты второй год подряд. В прошлом году выделенные средства позволили облагородить детскую площадку и зоны отдыха, а в этом году благодаря победе проекта «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» на придомовой площадке появилось местное ноу-хау - скамейки, оборудованные навесами и специальной опорой под ноги. Как заверил председатель ТОС «Лазо, 13» Александр Сабадаш, строение является уникальным для Хабаровска.

Сегодня скамейки с опорой для ног стоят только в одном дворе во всем Хабаровске Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Глава города отметил, что совместная работа собственников может приводить к удивительным результатам, и пожелал ТОС дальнейшего развития.

- Для этого есть много проектов по благоустройству, среди которых и краевой конкурс ТОС. По инициативе губернатора Хабаровского края в этом году на него выделено 250 миллионов рублей. Также есть муниципальная программа по благоустройству. Хорошо зарекомендовал себя инициированный полпредом президента Юрием Трутневым проект «1000 дворов на Дальнем Востоке», который также нашел поддержку у главы региона, - рассказал Сергей Кравчук.

Следующее ТОС, расположенное по улице Сигнальной, после победы в краевом конкурсе смогло осуществить замену дорожного полотна, на что потребовалось 1,7 миллиона рублей. Жители признаются, что ТОС является большим подспорьем для преображения дворов.

- В прошлом благодаря городскому гранту обновили элементы детской площадки, затем появились удобные тропинки. А в этом году сделали ровную и качественную дорогу и планируем заняться установкой спортивных сооружений, - пояснила Екатерина Мулина, председатель ТОС «Сигнальная, 2Б».

Благодаря победе в конкурсе, ТОС получит новые спортивные сооружения Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Там же градоначальнику сообщили о проблеме с забитой ливневкой, которой никто не занимается несколько лет. В результате вода идет по дворовой территории и размывает дорогу. Мэр моментально поручил решение вопроса комитету по управлению Железнодорожным районом.

- В городе не должно такого быть, чтобы ливневка не числилась на балансе у кого-то. Необходимо выяснить, к кому относится эта ливневая канализация, и пускай ее приведут в порядок. Мы должны помогать неравнодушным жителям, которые стараются делать город лучше, - распорядился глава города.

Осознавая стремление жителей участвовать в управлении городом, мэр принял решение о поддержке не только ТОС, но и запроса жителей на определение вектора развития города. Не так давно в каждом районе Хабаровска заработал общественный совет по развитию города, который вызвал положительный отклик у жителей.

На улице Вяземской с помощью средств городского гранта был реализован проект «Дорога мечты» - брусчатка, окруженная красивыми клумбами, где сами жители облагородили все цветами.

Сергей Кравчук оценил облик территории, отметив, что механизм ТОС объединяет граждан для свершения больших дел.

- Сердце радуется, когда вижу таких заинтересованных жильцов. Спасибо, что подаете пример соседям. Вместе мы сделаем наш город лучше, - заявил мэр Хабаровска.

В этом году в Хабаровске впервые прошел конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление». По три достойнейших представителя выбирали в каждом районе города. В августе победители получат по 40 тысяч рублей, занявшие вторые места - по 30 тысяч рублей, а те, кому присудили третье место, получат по 20 тысяч рублей.