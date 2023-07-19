Бегал и кричал, что зарежет: мужчина дважды пытался убить друга в санатории ЕАО

Мужчину осудили на шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Тематическое фото Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Теплоозерск - небольшой поселок практически на окраине ЕАО, известный в узких кругах своим санаторием. В 2022 году здесь отдыхал 60-летний Валерий* из Приморья. Мужчина поправлял здоровье и параллельно выпивал. Одно из застолий едва не закончилось трагедией.

Речь идет о «пирушке» в ночь на 27 июля. Валерий выпивал вместе со знакомым Михаилом* и соседом по комнате. В процессе мужчины из-за чего-то поругались, перешли на оскорбления. Особенно рьяно спорили Валерий и Михаил. Последний психанул и ударил приятеля в челюсть.

Валерий взбесился, начал угрожать другу убийством. От слов быстро перешел к делу: схватил «похожий на нож предмет» (так и не был установлен) и удари Михаила по лицу и шее. Сосед в споре практически не участвовал, но когда увидел произошедшее, оттолкнул Валерия от жертвы.

Михаил воспользовался заминкой и выбежал из комнаты. Мужчине практически удалось скрыться, но Валерий нагнал его на крыльце общежития. Он снова несколько раз ударил жертву в шею тем же режущим предметом. Благо недалеко были люди, которые успели оттащить Валерия от потерпевшего.

Михаилу вызвали скорую, врачи экстренно увезли его в больницу, где спасли ему жизнь. Валерия задержали, уголовное дело было заведено по статье «Покушение на убийство». В суде мужчина свою вину не признал, сказал, что ножом друга не бил, а лишь защищался от его нападения.

- Между тем государственным обвинителем по уголовному делу представлено достаточно доказательств, которыми опровергнута ложная версия подсудимого, - сообщила «КП» - Хабаровск» Жанна Крепкогорская, официальный представитель прокуратуры ЕАО.

По данным СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО, мужчину осудили на шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

*Имена изменены

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