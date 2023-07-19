Михаил Дегтярев повысил выплаты детям-сиротам в 20 раз

Губернатор обеспокоен обеспечением безопасности финансового благополучия выпускников детских домов Фото: Правительство Хабаровского края

Посылы, которые идут от президента России Владимира Путина, справедливо воспринимаются правительством Хабаровского края как руководство к действию, что помогает выстраивать принятие решений на их основе. Так, призыв главы государства усилить работу с детьми-сиротами лег в основу по-настоящему революционного решения, принятого в Хабаровском крае.

По поручению губернатора Михаила Дегтярева, выплаты на личные расходы детям-сиротам были увеличены в 20 раз. Таким образом, дети в возрасте 6-8 лет вместо 30 рублей теперь будут ежемесячно получать 600 рублей, дети с 9 до 12 лет начнут получать по тысяче рублей вместо 70 рублей, а детям с 13 до 18 лет теперь положены выплаты в размере трех тысяч рублей вместо 150 рублей.

Проблема недостаточного размера средств на карманные расходы остро встала на повестке зимой текущего года. Проработку вопроса глава региона поручил региональному ведомству по социальным вопросам совместно с министерством финансов. И спустя несколько месяцев результат не заставил себя ждать.

- Все постановления по увеличению выплат карманных расходов реализованы, дети получают заявленные денежные суммы. С ними также проводятся занятия по финансовой грамотности. Кроме того, перечисления идут детям на карты, поэтому мы проработали с банками вопрос о введении ограничений на приобретение с данных карт алкоголя и табачных изделий, - сообщил Евгений Никонов, заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам.

Губернатор, в свою очередь, обратил внимание еще на одну проблему, которая обрела актуальность в связи с увеличенными доходами детей-сирот и детей, которые, оставшись без родительской опеки, воспитываются в детских домах. Речь о том, что к моменту выпуска ребенка во взрослую жизнь на счетах успевают накопиться немалые суммы, которые, по словам главы региона, не остаются без внимания со стороны криминальных лиц. Поэтому тема обеспечения безопасности финансов должна быть на строгом контроле.

Как стало известно, по этому поводу уже готовятся соответствующие поправки в законодательство. Вместе с этим край работает над реализацией постинтернатного наблюдения за выпускниками до достижения ими 23-летнего возраста.