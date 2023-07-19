Миллион на загубленных судьбах: парочка из Хабаровского края свозила килограммы наркотиков в небольшой город

Встать на криминальный путь парочка из Бикина решила в начале 2022 года Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Алчность довела мужчину и женщину из Хабаровского края до скамьи подсудимых. Желая легко разбогатеть, они отравляли небольшой городок наркотиками. 44-летний Кирилл и 38-летняя Мария*, по версии следствия, 22 раза продали партии запрещенного вещества.

Наркотики обвиняемый прятали по городу Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Встать на криминальный путь парочка из Бикина решила в начале 2022 года. Вступить в наркобизнес им помог неустановленный куратор, который организовал преступную схему. По его указанию, Кирилл и Мария вывозили наркотики из тайников в Хабаровске, фасовали крупные партии на мелкие и закладывали их по Бикину.

По версии следствия, парочка 22 раза продала крупные партии запрещенного вещества Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Деньги за товар наркодельцы получали в биткоинах на электронные кошельки. Затем парочка продавала крипотвалюту на специальных платформах, конвертировала все в рубли и обналичивала. С января по ноябрь, по данным следствия, дилеры легализовали более одного миллиона рублей.

С января по ноябрь дилеры легализовали более одного миллиона рублей Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В августе 2022 года оперативники получили наводку на Кирилла. Парочку задержали, уголовные дела были заведены по статьям «Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств…», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…» и «Отмывание денег».

Наркотики обвиняемые продавали через закладки Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Расследование уголовных дел завершено. С утвержденными обвинительными заключениями они направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, официальный представитель УМВД России по краю.

Обвиняемый находятся под стражей. Им грозит до 20 лет колонии.

*Имена изменены