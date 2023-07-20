«Азбуку Хабаровска» презентовали в краевом центре

Мэр пообщался со авторами азбуки Фото: Администрация Хабаровска

К собственной истории в Хабаровском крае относятся с трепетом и уважением. Поэтому было принято решение о закреплении основных традиций, ценностей и этапов развития региона с помощью масштабного проекта - «Азбука о важном». В рамках большого проекта, который был инициирован Юрием Трутневым и поддержан губернатором Михаилом Дегтяревым, мэр Хабаровска Сергей Кравчук выступил с собственной инициативой о создании азбуки «Хабаровск от А до Я».

Накануне книга, повествующая об истории края и его столицы, была презентована в стенах Музея истории Хабаровска. Мэр города Сергей Кравчук встретился с авторами азбуки - хабаровскими школьниками, которые занимались иллюстрированием издания, наполняли его текстами и стихами. Глава города рассказал, что первого сентября готовое издание азбуки получат более восьми тысяч первоклассников.

- Также издание будет передано в библиотеки города и в советы ветеранов. Спасибо нашим педагогам, которые так живо включились в реализацию данного проекта со своими воспитанниками. Уверен, что азбука Хабаровска запомнится многим поколениям жителей краевой столицы, а ее обладатели сохранят эту ценную книгу и будут показывать ее своим детям, - заявил Сергей Кравчук.

В создании книги приняли участие более 100 человек Фото: Администрация Хабаровска

Свой вклад в появление исторического документа внесли более 100 человек. На страницах книги были отображены значимые для Хабаровска места, в числе которых мост, набережная, утес, колесо обозрения, парки, а также счастливые жители столицы Хабаровского края.

- Я нарисовала Амур - он расположен на первой странице азбуки. Это наша великая река, которой гордятся все горожане. Я считаю, что создать азбуку Хабаровска - прекрасная идея. Мой брат в этом году пойдет в первый класс, поэтому я очень рада поучаствовать в разработке такой красочной книги, - рассказала на презентации Светлана Тартачакова, ученица школы №12.

Азбука состоит из рисунков и стихов, показывающих красоту и историю города Фото: Администрация Хабаровска

После издания азбуки в сентябре все, кто приложил руку к ее созданию, получат подарочные экземпляры. Кроме того, рисунки и стихотворения в книге будут подписаны именами авторов.

Издание азбуки «Хабаровск от А до Я» ознаменует собой завершение реализации проекта «Азбука о важном» в крае, после чего под руководством губернатора в свет выйдет издание «Словарь о важном», основанный на комментариях участников проекта.