Страшные ожоги и реанимация: пары бензина взорвались в гараже в Хабаровске

Пары воспламенились в воздухе и тут же потухли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одном из боксов гаражного кооператива на улице Кубяка прогремел хлопок 19 июля. В момент ЧП внутри находился мужчина, который получил тяжелые повреждения. Правоохранительные органы проводят проверку.

- Произошел хлопок паров бензина, воспламенения не было. Работы проводить там не потребовалось. Сотрудники оказали медицинскую помощь пострадавшему человеку, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, официальный представитель краевого главка МЧС России.

Пары воспламенились в воздухе и тут же потухли. Разрушения минимальные: попадал скарб с полок, оплавились некоторые вещи. Хоть огня и не было, мужчина получил страшные ожоги. Он выбежал на улицу, где его увидели прохожие, вызвали скорую помощь, полицию и пожарных. Последние прибыли быстрее всех.

Причины ЧП до конца неизвестны - пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Поэтому сотрудники правоохранительных органов не могут опросить мужчину. Откуда в гараже накопились пары бензина и что стало катализатором хлопка - пока остается догадываться.

Следствие отрабатывает все возможные версии хлопка. Среди них - неисправная проводка и искра от одежды. А бензин в гараже мужчина мог случайно пролить или переливать для каких-то своих целей.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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