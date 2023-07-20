Вторая жертва смертельного лосьона: двое человек могли умереть после выпитого «Чистого люкса» в Хабаровске

По уточненным данным, хабаровчанина нашли 19 июля возле ларька на улице Уборевича Фото: Александр РОГОЗА

В Хабаровске косметический лосьон «Чистый люкс» мог убить двоих человек. Напомним, что первой жертвой стал 36-летний бездомный мужчина. Его нашли возле киоска, где продавали спиртосодержащее средство. Следственный комитет сообщил о второй вероятной жертве лосьона.

По уточненным данным, хабаровчанина нашли 19 июля возле ларька на улице Уборевича. Мужчина не подавал признаков жизни, прибывшие врачи констатировали его смерть. Предварительно, хабаровчанин умер от «развития сердечного заболевания на фоне злоупотребления алкоголем».

Правоохранительные органы в первую очередь проверили тот самый ларек. Внутри они нашли косметический лосьон «Чистый люкс». По данным следкома, предварительно, в нем содержится «нетоксичный этиловый спирт» (до 95 процентов, как гласит упаковка). Лосьон применяется как антисептик для обеззараживания кожи лица, рук и различных поверхностей.

Оказалось, что с похожими признаками отравления «Чистым люксом» в токсикологию в тот же день привезли еще одного бездомного. Врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось. Точные причины смерти будут установлены после проведения экспертиз.

- По факту гибели двоих мужчин проводится процессуальная проверка в рамках статьи «Причинение смерти по неосторожности». […] Достоверных сведений об употреблении мужчинами данной косметической продукции до настоящего времени не получено. Назначены экспертизы, принимаются меры, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» официальный представитель краевого СУ СКР Дарья Немцева.

Пока о массовом отравлении речи не идет. Киоски, где, по словам «знатоков», продавали смертельный лосьон, убирают средство из продажи. О проверках подобных ларьков пока не сообщается.

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