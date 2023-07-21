Михаил Дегтярев нашел способ простимулировать жилищную застройку в Хабаровском крае

Новая мера поддержки скажется на стоимости жилья Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае по инициативе губернатора Михаила Дегтярева запущен целый ряд крупных проектов в сфере жилищного строительства - от программы расселения аварийного жилья и бараков до флагманского проекта «Дом дальневосточника». Для достижения поставленных целей власти готовы предоставить строителям землю без торгов. Такая мера позволит снизить себестоимость стройки, что позитивно скажется и на цене для конечного покупателя.

Для получения заветного земельного участка без торгов масштабный инвестпроект должен будет пройти несколько этапов отбора. Как поясняют в краевом министерстве строительства, прежде всего застройщику необходимо подать заявление в профильное ведомство на реализацию проекта на территории выбранного участка. В случае возможности предоставления земли заявителю сообщается, что он имеет право подать заявку на участие в процедуре стартовавшего отбора инвестпроектов.

Проведение процедуры отбора ляжет на плечи межотраслевой комиссии, которая будет придерживаться ряда критериев оценки: срок строительства; стоимость квадратного метра жилья в строящемся доме; реализация жилья в период строительства отдельным категориям граждан, получающим социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения; процент площади жилых помещений, безвозмездно передающихся в краевую государственную или муниципальную собственность, от общей площади всех жилых помещений.

Победитель отбора, как поясняют в минстрое, должен набрать наибольшее количество баллов.

- С ним заключат соглашение о реализации масштабного инвестпроекта. Принятый порядок позволит нарастить объемы строительства жилых домов, увеличить государственный и муниципальный жилищный фонд и, как следствие, обеспечить жилыми помещениями граждан, категории которых определены законами края, - рассказал Алексей Дубов, исполняющий обязанности министра строительства края.

Инвестпроект получает статус масштабного в нескольких случаях. Первый вариант - возведение многоэтажного многоквартирного дома общей площадью не менее 50 тысяч квадратных метров с коэффициентом плотности застройки не менее 1,0. Второй - строительство группы малоэтажных и (или) среднеэтажных многоквартирных домов общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров с коэффициентом плотности застройки не менее 0,4. Третий случай представляет собой группу индивидуальных жилых домов общей площадью не менее трех тысяч квадратных метров с коэффициентом плотности застройки не менее 0,2.